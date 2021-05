Da qualche giorno circola sui social la foto di una ragazza che, secondo i primi rumors, si sarebbe chiamata Denise e vivrebbe in Ecuador. La stessa sarebbe molto somigliante alla piccola Pipitone e alla madre Piera Maggio. Il programma Chi l'ha visto l'ha intervistata: la ragazza, però, ha dichiarato di non essere Denise Pipitone e di vivere in Brasile da sempre.

Intanto, le recenti verifiche riguardanti un'auto scura abbandonata in Via Rieti sono terminate: secondo la segnalazione di un telespettatore di Chi l'ha visto, l'auto non si troverebbe lì dal 2004, quindi non può essere l'auto coinvolta nella sparizione di Denise, compatibilmente a quanto dichiarato nella lettera anonima.

La ragazza della foto virale si chiama Maria Grazia e ha 29 anni

Il programma Chi l'ha visto è riuscito a intercettare e a intervistare tramite videochiamata WhatsApp la ragazza della foto virale molto somigliante a Denise Pipitone e a Piera Maggio. La ragazza, che si diceva vivesse in Ecuador e si chiamasse Denise, vive in realtà in Brasile e si chiama Maria Grazia. Ha dichiarato inoltre di non essere mai stata in Italia: è nata in Brasile e vi vive da sempre con i genitori, non essendosi mai allontanata per alcun motivo. Ha aggiunto poi di avere 29 anni, età non compatibile con quella di Denise che oggi avrebbe 20 anni. La ragazza non sapeva neanche che la sua foto profilo Facebook fosse stata fatta circolare sui social negli ultimi giorni fino a diventare virale.

Si tratta dunque di un'altra segnalazione rivelatasi falsa, dopo quella della russa Olesya Rostova e della ragazza di Scalea Denisa Grigoriu.

L'auto ritrovata in via Rieti

Di recente, il conduttore Milo Infante ha parlato in un post su Facebook di verifiche in corso su un'auto scura bruciata e abbandonata in Via Rieti, dove si trova il magazzino in cui lavorava il teste sordomuto Battista Della Chiave.

L'auto in questione sarebbe sembrata compatibile con quella indicata nella lettera anonima inviata all'avvocato Frazzitta: il teste anonimo infatti avrebbe dichiarato di aver visto l'1 settembre 2004, a 45-60 minuti dalla sparizione, Denise in un'auto scura, mentre piangeva e urlava "mamma", in compagnia di altre tre persone riconosciute e indicate dall'anonimo.

L'auto scura ritrovata in Via Rieti però non può essere la stessa di cui parla il testimone oculare anonimo. Infatti, grazie alla segnalazione di un telespettatore di Chi l'ha visto, si è compreso che quell'auto senza targa si trova in Via Rieti solo dal 2017. Infatti, guardando le foto di Google Maps del 2016 essa non era presente. Di certo dunque non si trova lì dal 2004 per cui non può essere riconducibile alla sparizione di Denise Pipitone.