"Credo che sia scappata". A parlare è Ayub Saqib, il fidanzato ventenne di Saman Abbas, la 18enne scomparsa il primo maggio scorso da Novellara (Reggio Emilia), dopo aver rifiutato un matrimonio combinato in Pakistan, sua terra d'origine. Nella serata di venerdì 9 luglio, Quarto Grado ha dedicato ampio spazio al caso di cronaca e ai microfoni di Gianluigi Nuzzi il giovane ha ribadito che la sua Saman, secondo lui, potrebbe essere ancora viva.

Saman Abbas forse all'estero

Nel corso della puntata di Quarto Grado è stata proposta una recente intervista ad Ayub Saqib, 21 anni, pakistano punjabi, Il ragazzo è tornato a rilanciare l'ipotesi che Saman sia scappata all'estero.

"Ho sempre sperato che ritornasse a casa – ha affermato - io non credo affatto che sia stata uccisa. Sento che non è andata così". Poi ha aggiunto che secondo lui la 18enne potrebbe essere scappata. " A portarla fuori dall'Italia - ha concluso - potrebbe essere stata una zia. Bisogna cercare Saman viva".

Saquib, in più occasioni, ha spiegato di credere che Saman non sia morta perché "così gli dice il cuore". Secondo gli inquirenti, invece, la 18enne sarebbe stata uccisa da un suo zio 33enne Danish Hasnain (attualmente irreperibile), d'accordo con i genitori e con altri familiari. Tuttavia, nonostante le imponenti operazioni di ricerca che da settimane interessano le campagne di Novellara, al momento non sembra esserci traccia della ragazza.

Saman e Saquib si sarebbero dovuti sposare

Sempre secondo Saqib, Saman sarebbe stata portata via dall'Italia per allontanarla da lui, in quanto i genitori di lei, Shabbar Abbas e Nazia Shaheen (sui quali, da qualche giorno, pende un mandato di cattura internazionale) non l'avrebbero uccisa solamente perché era innamorata di un pakistano.

"Mi avevano detto - ha precisato il 21enne - 'abbiamo le stesse origini, possiamo parlarne'. Poi mi avevano detto che tutto sarebbe rientrato se io avessi convinto lei a tornare a casa, quando si è allontanata per andare in comunità dopo la prima denuncia".

Saman e Saquib, come ricostruito dallo stesso ragazzo, si sono conosciuti solo un anno fa, ad agosto 2020, su TikTok e si erano innamorati senza nemmeno vedersi di persona.

La prima volta che si sono incontrati a Bologna, lei gli ha regalato un anello di fidanzamento. "Era la mia vita" ha sottolineato Ayub Saqib precisando che le aveva già comprato il vestito da sposa.

Il padre e la madre di Saman, come riferito dal giovane, erano contrari alla loro unione. "Ma poi sembrava - ha concluso - che fossero disposti a un compromesso pur di riaverla in famiglia. Per questo motivo non posso credere che sia andata a finire così".