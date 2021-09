Le mamme di una scuola elementare di Palermo sono in rivolta per l’assunzione di Anna Corona come collaboratrice scolastica. La madre di Jessica Pulizzi è stata raggiunta dall’inviata della trasmissione Pomeriggio 5 ma non ha voluto rilasciare dichiarazioni: “È pregata di non varcare il cancello della scuola” – si è limitata a dire la donna che successivamente ha chiesto l’intervento dei carabinieri.

“Non stiamo qui a sentenziare l’innocenza o meno della signora ma crediamo che non sia stata opportuno assumerla in una scuola frequentata da bambini poco più grandi di Denise Pipitone.

Poteva essere collocata in un istituto superiore” – ha riferito una madre durante il talk show di Canale 5. Nel frattempo la Procura di Marsala ha avanzato la richiesta di archiviazione per l’inchiesta bis per il sequestro della figlia di Piero Maggio che vedeva indagati Anna Corona e Giuseppe Della Chiave.

Alta tensione alla scuola elementare Loi: i genitori chiedono l'allontanamento di Anna Corona

Alta tensione alla scuola elementare Emanuela Loi di Passo di Rigano. I genitori hanno alzato la voce nei confronti della dirigente scolastica quando hanno scoperto che Anna Corona era stata assunta come collaboratrice scolastica. La preside, Rosaria Corona, ha incontrato alcune madri alle quali aveva riferito di non aver alcun legame di parentela con la mamma di Jessica Pulizzi, finita a processo per il sequestro di Denise Pipitone e assolta al termine dei tre gradi di giudizio.

Durante il confronto, la dirigente ha precisato di non avere alcun potere rispetto alle assunzioni del personale Ata ma ha altresì garantito che le mansioni che ricoprirà Anna Corona non la porteranno a interagire con gli allievi che frequentano l’istituto scolastico palermitano. Spiegazioni che non hanno convinto del tutto i genitori che hanno manifestato le proprie perplessità nel corso della puntata del 17 settembre di Pomeriggio 5.

Denise Pipitone, la Procura chiede l'archiviazione dell'inchiesta per la madre di Jessica Pulizzi

I genitori degli alunni della scuola elementare Emanuela Loi di Passo di Rigano di Palermo hanno intenzione di avviare una raccolta firme per chiedere l’allontanamento di Anna Corona. “Non vogliamo entrare nella vicenda giudiziaria ma noi siamo sempre stati dalla parte di Piera Maggio” – hanno riferito all’inviata di Pomeriggio 5 che, in precedenza, aveva avvicinato la mamma di Jessica Pulizzi.

La donna ha preferito non rilasciare dichiarazioni e, successivamente, ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Nel frattempo la Procura di Marsala ha chiesto l’archiviazione dell’inchiesta bis per il sequestro di Denise Pipitone, scomparsa a Mazara del Vallo il 1° settembre 2004, che vedeva indagati Anna Corona e Giuseppe Della Chiave. “Sulla scelta della Procura della Repubblica di Marsala di avanzare la richiesta di archiviazione non abbiamo nessun commento da fare. Attenderemo di acquisire l'intero fascicolo per analizzarlo e prendere le decisioni che il codice di procedura prevede” – ha riferito Piera Maggio su Facebook nel commentare la notizia.