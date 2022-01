Benedetta Rossi è una delle foodblogger più amate e seguite della televisione. In poco tempo ha raggiunto un successo davvero inarrestabile. Le sue videoricette raggiungono milioni di visualizzazioni e commenti. I suoi libri pieni di ricette in cui dispensano consigli culinari sono ai primi posti nella classifica di vendita.

Su Youtube ha più di 2,8 milioni di iscritti, ed è solita postare oltre a ricette sempre semplici e alla portata di tutti, anche foto che la ritraggono insieme a suo marito Marco e al loro cagnolino Cloud. Nelle scorse ore però, proprio La donna ha annunciato che fra qualche giorno dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico per un problema alla schiena che si porta dietro da molto tempo.

Benedetta Rossi sull'intervento che dovrà subire nei prossimi giorni: 'È un intervento che rimando da troppo tempo'

Benedetta Rossi ha voluto condividere con i suoi followers la forte preoccupazione per l'intervento alla schiena che dovrà subire nei prossimi giorni. La foodblogger ha pubblicato uno scatto che la ritrae seduta in salotto sotto, il quale ha scritto: "Ho appena ricevuto una conferma e tra un paio di giorni mi dovrò ricoverare per affrontare un intervento alla schiena che rimando da troppo tempo. La donna ha aggiunto che comunicare sui social questi aspetti delicati della vita è complicato, ma lei ha cercato di farlo nel modo più sincero possibile. Benedetta Rossi che quotidianamente pubblica per i suoi fan ricette e consigli culinari ha concluso il lungo post augurando a tutti una bellissima giornata.

Problemi di salute per Benedetta Rossi, nota foodblogger della televisione

Nessuna ricetta di cucina, nessuna foto con suo marito Marco e il loro amato cagnolino. Questa volta, Benedetta Rossi ha utilizzato i social per parlare del problema di salute che l'afflige da tempo. La nota foodblogger in onda su Real Time e Foodnetwork con il programma di successo "Fatto in casa per voi," ha dichiarato che oggi 18 gennaio alle ore 10:30 stava cercando di sorridere a Marco intento a scattarle una foto.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Benedetta ha confessato però che si è trattato di un sorriso forzato, perché ha qualche preoccupazione dovuta come già anticipato in precedenza all'intervento chirurgico che a breve subirà. Che aggiungere ancora al riguardo. Non resta che fare a Benedetta Rossi un grosso in bocca a lupo e augurarle una pronta guarigione, certi che presto tornerà nuovamente in cucina dietro ai fornelli.