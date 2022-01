Dal 1° febbraio per accedere a numerose attività sarà obbligatorio presentare il Green Pass base. Per entrare nei negozi non sarà necessario essere vaccinati o guariti, ma basterà avere il certificato base che si può ottenere anche con un tampone antigenico negativo (valido 48 ore) oppure molecolare (valido 72 ore).

Il nuovo Dpcm sarà firmato nelle prossime ore dal presidente del Consiglio Mario Draghi e, secondo quanto si apprende, sono previste delle eccezioni che riguardano in particolar modo le attività commerciali che vendono prodotti necessari ad assicurare le esigenze primarie della persona come gli alimentari e le farmacie.

Quindi il certificato verde sarà, molto probabilmente, necessario per andare dal tabaccaio.

Nuove indicazioni del Governo per accedere agli esercizi commerciali

Da febbraio cambiano le regole per accedere alle attività commerciali. Le nuove indicazioni sono frutto di una mediazione tra il Ministero dello Sviluppo Economico e il ministero della Pubblica Amministrazione. Secondo quanto disposto nel nuovo Dpcm sarà possibile accedere senza Green Pass nei negozi che vendono generi alimentari come i supermercati e i mercati rionali, le macellerie, le pescherie e le attività commerciali che vendono bevande.

Libero accesso anche nelle farmacie e le parafarmacie per acquistare medicinali e prodotti per la cura del corpo, negli ottici e nei negozi che vendono prodotti dedicati all’alimentazione e la cura degli animali.

In corso di valutazione la possibilità di esentare la presentazione del certificato per le edicole all’aperto, mentre sarà richiesto per i negozi che vendono giornali e per accedere alle librerie e le cartolibrerie. L’esenzione del certificato verde sarà contemplata anche per fare rifornimento di carburante all’auto, per comprare legna, pellet e tutti quei prodotti destinati al riscaldamento della casa.

Green Pass: per quali esercizi commerciali dovrà essere esibito

Dal 1° febbraio la stretta del governo sull’obbligo del Green Pass base anche nei negozi riguarderà la maggior parte degli esercizi commerciali, nei quali si potrà accedere solo se vaccinati, guariti o esibendo l’esito negativo del tampone molecolare o antigenico.

Il Green Pass sarà, molto probabilmente, necessario anche per andare dal tabaccaio, poiché il governo ha ritenuto che questi esercizi non possano essere inseriti nella lista dei negozi ritenuti "essenziali". Certificato obbligatorio da esibire per entrare anche in tutti gli altri negozi che non vendono prodotti indispensabili ad assicurare le esigenze primarie come i negozi di abbigliamento, calzature, cosmetici e gioiellerie.