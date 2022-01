Paura, in allenamento, per il ciclista francese Bouhanni, 31enne in forza al team Arkea-Samsic. Il velocista, infatti, è stato sfortunato protagonista di un incidente nel mentre che si trovava in una sessione di allenamento in sella alla propria bicicletta. L'impatto che ha visto coinvolto il corridore è stato senza dubbio molto forte, al punto che Bouhanni ha perso per qualche istante anche i sensi.

Per il velocista anche una ferita a un sopracciglio

Al momento, almeno ufficialmente, non è stato possibile ricostruire la dinamica di quanto successo.

Subito dopo l'incidente, Bouhanni è stato subito soccorso dagli operatori sanitari che, viste le condizioni, ne hanno disposto il trasferimento in ospedale. Il corridore è stato così portato presso l'ospedale di Benidorm, dove è stato sottoposto a tutti gli accertamenti del caso, che hanno evidenziato la presenza nel corridore di una commozione cerebrale, probabilmente causata da un colpo preso in testa.

In seguito all'incidente, il ciclista dell'Arkea ha anche subito un taglio in prossimità di un sopracciglio, che lo hanno costretto a ricorrere ad alcuni punti di sutura. Nonostante questo, comunque, le condizioni del velocista non destano preoccupazioni e, fortunatamente, l'uomo non è in pericolo di vita.

Il corridore dovrebbe esordire in stagione il primo di febbraio

Bouhanni, al momento, ha in programma di effettuare il suo esordio stagionale il prossimo primo di febbraio, quando dovrebbe partecipare al Saudi Tour. Al momento, però, viste le condizioni di salute in seguito al sinistro, non è così scontata la sua partecipazione al giro: la decisione definitiva verrà probabilmente presa nei prossimi giorni, dopo aver valutato attentamente le condizioni di salute.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La stagione che sta per iniziare sarà per il velocista francese sarà quella che lo porterà dentro il dodicesimo anno da ciclista professionisti. Bouhanni, infatti, ha esordito come pro nel lontano 2011, quando andò sotto contratto con il team francese della FDJ. Qui rimase fino al 2015, quando il velocista franco-marocchino decise di passare al team Cofidis, dove rimase fino al 2019.

Nel 2020 il velocista decise di rendersi protagonista di un nuovo cambio di squadra, scegliendo questa volta di trasferirsi all'Arkea-Samsic.

Nel biennio 2014-2016 il corridore ebbe una parentesi anche con la maglia della nazionale francese con la quale ha corso anche tre campionati del mondo: ciliegina sulla torta una carriera da pro di tutto il rispetto. In questi anni, infatti, Bouhanni ha vinto ben 69 corse, tra cui tre trionfi ottenuti alla Vuelta di Spagna e altrettanti al Giro d'Italia.