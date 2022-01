Sabato 22 gennaio, secondo alcuni fan del GFVip Delia Duran avrebbe dichiarato di non riuscire a sentire odori e sapori. Alcuni telespettatori avrebbero anche sostenuto che la regia abbia cambiato l'inquadratura spostandosi in un'altra zona della casa di Cinecittà. Dal momento che sul web non esiste alcun video che testimoni il fatto realmente accaduto, si tratta solo di supposizioni fatte da alcuni utenti di Twitter.

L'accaduto

Come ogni sabato, gli autori hanno preparato una festa a tema per i "vipponi". Questa volta per celebrare l'ingresso di Delia Duran, il party si è ispirato al Venezuela (paese d'origine della modella).

Mentre la gieffina stava preparando la cena con i piatti tipici, secondo alcuni telespettatori della diretta h24, la modella avrebbe dichiarato di non riuscire a sentire odori e sapori. Secondo quanto riportato da alcuni su Twitter, la gieffina avrebbe anche detto di non sapere se le pietanze preparate fossero salate abbastanza. Altri utenti invece, hanno parlato di "censura". Secondo quanto riportato da alcuni, la regia avrebbe deciso di cambiare l'inquadratura per spostarsi in altre zone della casa di Cinecittà.

La reazione di alcuni telespettatori

Al momento sul web non è presente alcun video che riportati le presunte dichiarazioni di Delia Duran. Dunque, si parla solo ed esclusivamente di supposizioni fatte da alcuni telespettatori del Reality Show.

Come spiegato da alcuni fan, all'interno della casa potrebbe essere entrata la Covid-19. Secondo alcuni, Alex Belli durante il confronto di venerdì con la moglie si sarebbe avvicinato troppo a lei.

Altri telespettatori avrebbero menzionato problemi di "long covid", perché quando la modella era in isolamento fiduciario si era parlata di una presunta positività di Duran al coronavirus.

Voci che aveva smentito la diretta interessata, su Instagram, con un post: "Voglio tranquillizzare tutti". Delia Duran aveva che si trattava di una fake news circolata sul suo conto, tanto che chiunue avrebbe continuato a divulgare la notizia ne avrebbe risposto legalmente.

I concorrenti sono sottoposti a rigidi protocolli

Le supposizioni di alcuni utenti di Twitter risultano essere infondate.

Dallo scorso anno infatti, i concorrenti del GFVip prima di varcare la porta rossa della casa di Cinecittà vengono sottoposti a dei protocolli sanitari molto rigidi. Tutti i gieffini devono "scontare" un periodo di isolamento fiduciario in una camera l'hotel. Nel frattempo, vengono costantemente monitorati con dei tamponi rapidi e molecolari. Al termine della quarantena, i concorrenti possono entrare nella casa.