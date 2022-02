La granfondo Sportful Dolomiti Race, gara di Ciclismo che si corre in Veneto il 19 giugno 2022, ha attirato l'interesse di molti atleti provenienti da tutta Italia ma anche dall'estero, desiderosi di correre una delle gare più dure e affascinanti lungo le strade delle Dolomiti.

Ma coloro che intendono prendere parte alla corsa, però, hanno dovuto fare i conti con un problema tanto inaspettato: la difficoltà nel trovare un posto per dormire. Per questo, hanno fatto recapitare le loro lamentele alla società organizzatrice, la Pedale Feltrino.

Il problema coinvolge i ciclisti che, non potendo concedersi ferie, volevano sostare solo una notte

I posti letto, in realtà, non mancano. Nella zona, tra il Feltrino e la Valbelluna, vi sono numerose strutture alberghiere tra hotel e bed and breakfast. Peccato, però, che per tutto il periodo tali strutture abbiano adottato una politica di prenotazione che prevede la possibilità di pernottare per almeno tre notti. Coloro che invece, causa lavoro o condizioni economiche desiderano sostare solo per una notte, sono di fatto senza posto per dormire.

Gli appelli dei ciclisti sono stati raccolti e condivisi proprio dagli organizzatori, che hanno evidenziato come tale problematica abbia spinto diversi partecipanti a rinunciare alla gara.

Cosa, questa, che rischia di rappresentare una minaccia alla crescita e reputazione dell'evento. Le parole dell'organizzazione della corsa, però, sono state ascoltate e recepite degli alpini della Portezione Civile, che hanno ideato una soluzione per ovviare al problema.

La caserma era stata rinnovata recentemente

Questi ultimi, infatti, hanno messo a disposizione dei ciclisti la caserma Zanetelli.

La struttura, negli scorsi anni, è stata oggetto di un importante lavoro di ristrutturazione che ha permesso di creare un vero e proprio punto di ritrovo per le adunate ed esercitazioni degli alpini.

In brevissimo tempo, gli uomini della Protezione Civile hanno compreso le richieste degli atleti e, insieme, hanno trovato una soluzione per mettere d'accordo tutti.

Nella struttura sono disponibili 100 posti letto, dotati anche di un parcheggio interno dove poter posizionare auto o bici. Per i ciclisti che sosteranno nella caserma, poi, sarà possibile raggiungere in bici e in tutta comodità le zone dedicate alla partenza e all'arrivo della granfondo. Infine, per tutti gli atleti che dormiranno nella caserma è prevista anche per la mattinata della gara una 'colazione da ciclista', a disposizione dalle 5.