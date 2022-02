La scorsa domenica, 20 febbraio, si è svolta la Sabaudia Duathlon Carnevale, che purtroppo è stata macchiata da un incidente che ha coinvolto più di un ciclista. La gara, che prevede una frazione di corsa seguita da una di ciclismo (e alla quale segue, poi, un'ultima frazione di corsa), in seguito al sinistro è stata prima sospesa e, successivamente, annullata.

L'incidente durante un tratto in cui ogni corridore procede in direzioni diverse

Stando alla prima ricostruzione di quanto avvenuto, l'incidente si è verificato durante il tratto dedicato al Ciclismo.

In particolare, quando è avvenuto lo scontro, i partecipanti alla corsa erano intenti a procedere su un tratto di gara in cui i ciclisti procedono in direzioni diverse.

Diversi i ciclisti che sono stati coinvolti nel sinistro. Forte è stato l'impatto, che a sua volta ha provocato un effetto a catena facendo cadere a terra diversi altri atleti. La maggior parte di loro, fortunatamente, sono riusciti a rialzarsi e a risalire in bici senza aver bisogno di cure o assistenza. Tre dei ciclisti coinvolti, invece, sono rimasti feriti più gravemente eper loro è stato necessario ricorrere all'assistenza medica.

Due di questi versano in condizioni non serie e sono stati assistiti dal personale del 118 intervenuto sul posto.

Il terzo ciclista ferito, invece, è apparso essere in condizioni decisamente più gravi, al punto da spingere gli operatori sanitari a trasportare l'atleta in ospedale mediante l'utilizzo di un elisoccorso. Lo scontro è avvenuto nel tratto stradale del lungomare, tra Torre Paola e il ponte Giovanni XXIII.

Nel corso della gara anche un altro corridore ha avuto un incidente

Non è sicuramente consueto vedere nel mondo del ciclismo un incidente frontale. Solitamente, infatti, episodi del genere avvengono durante la circolazione cittadina, tra amatori e non sicuramente tra atleti impegnati in una gara, come invece avvenuto a Sabaudia.

Il frontale è stato senza dubbio l'incidente più grave ma, nel corso della gara, anche un altro corridore ha avuto necessità di assistenza sanitaria in seguito a un sinistro. In questo caso il coinvolto è stato un solo ciclista, che in seguito a una caduta ha rimediato una ferita a una gamba.

Anche in questo caso, sul posto è intervenuta subito una autoambulanza, con gli operatori di primo soccorso che hanno operato le prime operazioni di assistenza. Nonostante le sue condizioni non destassero preoccupazione, per sicurezza gli operatori hanno scelto di trasportare il ferito in ospedale, dove è stato sottoposto a tutti gli accertamenti del caso per evitare l'insorgenza di altre problematiche.