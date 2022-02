Avrebbe perso il controllo della sua auto Paolo Isola, il 24enne originario di San Basilio, che nella notte tra domenica e la mattina di oggi 28 febbraio, ha perso la vita andandosi a schiantare su un muretto nel centro di Senorbì. All’interno della vettura c’era anche un amico della vittima M.S., di 20 anni, che ora si trova ricoverato in gravissime condizioni nel riparto di rianimazione dell’ospedale Brotzu. Secondo i medici comunque il giovane non sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo della tragedia sono immediatamente intervenuti i carabinieri della stazione di Senorbì che, insieme ai colleghi del nucleo radiomobile della compagnia di Dolianova, hanno svolto i primi accertamenti.

Le indagini sono infatti ancora in corso per capire la dinamica del tragico incidente, che è costato la vita a Paolo Isola. Il giovane infatti sarebbe morto praticamente sul colpo. L’arrivo immediato di un’ambulanza medicalizzata del 118 infatti nulla ha potuto fare. I medici hanno immediatamente dichiarato il decesso del 24enne. La morte del giovane, molto conosciuto in paese per le sue doti canore, ha sconvolto tutta la comunità.

Una tragica fatalità

Secondo quanto accertato dai carabinieri della stazione di Senorbì, che per primi sono giunti sul luogo dell’incidente, lo schianto mortale è andato in scena tra la notte di ieri, domenica 27 febbraio e oggi. I due giovani probabilmente stavano rientrando a casa dopo una serata passata in compagnia di altri amici quando all’altezza di via Sicilia, a Senorbì, è accaduta la tragedia.

L’auto infatti è andata a sbattere contro il muro di una macelleria per motivi che saranno accertati dagli investigatori dei carabinieri. Dalle prime indiscrezioni sembrerebbe che il giovane possa aver auto un colpo di sonno mentre riaccompagnava a casa l’amico. Chiaramente, almeno per ora sono solo ipotesi, considerando che gli inquirenti stanno cercando la presenza di qualche telecamera di sicurezza presente nella zona, per poter capire effettivamente cosa sia successo.

Il corpo senza vita del giovane è stato comunque restituito alla famiglia per celebrare il funerale.

Un ragazzo d’oro

Paolo Isola era molto conosciuto e ben voluto non solo a San Basilio, suo paese d’origine. Ma anche nelle zone vicine. Il 24enne infatti faceva parte del coro Santu Asili ‘e Monti, era la voce solista, e spesso andava in trasferta a cantare in sagre o feste di altri paesi.

Sui social sono stati centinaia i commenti di cordoglio: “Non ho veramente parole, vola alto Paoletto”, commenta un amico. “Mi raccomando – continuano i commenti soprattutto sulla sua pagina Facebook – canta tra gli angeli e come tu sapevi fare dai forza a tua mamma per riuscire a sopportare l’immenso dolore della tua perdita”. Qualche giorno fa Paolo, amante di ogni genere musicale, aveva anche pubblicato sul social Instagram una canzone che parlava di morte in gioventù. Purtroppo una tragica coincidenza.