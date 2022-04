In provincia di Cosenza in un incidente stradale avvenuto lungo la Strada Statale 106 hanno perso la vita due persone, mentre un'altra è rimasta gravemente ferita. Morto anche un cane che si trovava a bordo di una delle due macchine coinvolte nel sinistro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia, gli uomini della polstrada e due squadre dei vigili del fuoco, che hanno estratto le vittime dalle lamiere. Gli agenti stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell'incidente.

Grave incidente a Cosenza lungo la SS106: 2 morti e 1 ferito

A Cassano allo Ionio, una cittadina sita sulla Piana di Sibari, in provincia di Cosenza, un grave incidente stradale che si è verificato lungo la SS106 ha causato la morte di due persone, mentre un'altra è rimasta ferita. Il fatto è accaduto nella giornata di domenica 10 aprile vicino allo svincolo di Sibari, zona che collega il vecchio tracciato della Strada Statale Ionica alla Statale 106 bis. Questa strada, meglio conosciuta come "strada della morte" è stata ancora una volta la protagonista di un incidente mortale: in quel tratto, infatti, negli anni si sono verificati diversi incidenti che sono costati la vita a tante persone.

Nell'impatto mortale sono rimaste coinvolte due macchine: una Citroen C8 e una Dacia Duster.

Su quest'ultima automobile viaggiavano le due persone che hanno perso la vita: Giacomo Belfiore, di 57 anni, e Claudia Ferrari, di 56 anni, entrambi palermitani. Sulla Citroen C8 viaggiava, invece, la persona che è rimasta gravemente ferita nell'impatto: si tratta di T. P., un uomo originario dell'Est Europa di cui però, non si conosce l'età.

Immediato l'intervento del personale del 118, dei vigili del fuoco, dei carabinieri e della polizia

Sul posto dell'incidente sono giunti immediatamente il personale del 118, i carabinieri, la polizia, gli agenti della polstrada e due squadre dei vigili del fuoco di Rossano e di Castrovillari. Questi ultimi hanno provveduto a estrarre dalle lamiere i corpi delle due vittime, per le quali non c'è stato nulla da fare, in quanto morte sul colpo.

La persona a bordo della Citroen C8 è stata immediatamente trasportata all'ospedale di Cosenza in elisoccorso. Nell'incidente è morto anche un cane di grossa taglia che si trovava a bordo di una delle due vetture coinvolte. Gli agenti della polstrada di Trebisacce stanno lavorando per ricostruire la dinamica del sinistro.

Nella zona è stato interrotto il traffico in entrambe le direzioni per qualche ora. I due corpi sono stati portati all’obitorio del cimitero di Cassano su disposizione della Procura di Castrovillari.