Un drammatico incidente stradale si è verificato in Calabria, nel crotonese, e ha causato il decesso di un giovane di soli 31 anni. Nello scontro sono rimaste coinvolte un'autovettura e un camper. Il conducente del veicolo ha perso la vita sul colpo, mentre quello del camper è stato soccorso e trasportato in ospedale per tutte le cure del caso. Oltre al personale medico sul luogo del sinistro si sono recate le forze dell'ordine per tutti i rilievi di rito. La strada è stata chiusa al traffico per le varie operazioni di soccorso e di recupero dei mezzi incidentati.

Sempre nel crotonese un altro incidente stradale, fortunatamente senza conseguenze.

Crotone, un giovane perde la vita in un sinistro

Si chiamava Francesco Licciard e aveva 31 anni il giovane che nella mattina di oggi ha perso tragicamente la vita in un incidente stradale verificatosi nei pressi del comune di Strongoli, nel crotonese. Il sinistro è avvenuto sull'ormai tristemente nota Statale 106, all'altezza del chilometro 261. Da quanto sarebbe emerso a rimanere coinvolti nel sinistro sono stati un'auto Fiat 112 e un camper. La dinamica risulta essere ancora poco chiara ed è al vaglio degli inquirenti.

Sul posto si sono recati tempestivamente i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. I sanitari hanno tentato di fare il possibile per rianimare il giovane, ma purtroppo le ferite riportate nello scontro sono risultate essere fatali e ne hanno potuto constatare solo l'avvenuto decesso.

Il conducente del camper, di cui al momento non sono state rese ancora note le sue generalità, è stato prontamente soccorso e trasportato d'urgenza in ospedale. Non si conoscono al momento le sue condizioni di salute.

I vigili del fuoco stanno mettendo in sicurezza la carreggiata e stanno rimuovendo i mezzi rimasti incidentati.

Il traffico risulta essere bloccato in entrambe le direzione per consentire le varie operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi.

Le forze dell'ordine stanno effettuando i vari rilievi di rito per poter ricostruire al meglio la dinamica di quanto si è verificato ed eventualmente stabilire se ci siano responsabilità.

Sempre nel crotonese altro incidente stradale

Sempre nel crotonese, precisamente in località Capo Rizzuto, intorno alle ore 19:10 di venerdì 10 giugno, si è verificato un altro incidente stradale. Una Peugeot 307, per cause in corso di accertamento, è finita fuoristrada lungo la scogliera del litorale precipitando per 10 metri. A bordo del veicolo c'era il solo conducente, un uomo di 47 anni, che è rimasto miracolosamente illeso. L'autovettura è stata recuperata dai vigili del fuoco. Sul posto anche le forze dell'ordine per gli adempimenti di competenza.