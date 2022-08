Oggi il mondo ricorda un anniversario particolare, il venticinquesimo anno dalla morte della principessa del Galles Diana Spencer, per tutti Lady Diana. Era il 31 agosto 1997 quando la principessa Diana, insieme al suo compagno Dodi Al-Fayed, si spegneva a Parigi in un tragico incidente. Quell'incidente sul lungosenna, precisamente sotto il ponte dell'Alma, avvenuto sembra per sfuggire ai paparazzi, spegneva per sempre le loro vite gettando da quel giorno ombre e misteri sulla famiglia reale inglese. La principessa Diana all'epoca era separata da un anno dal principe Carlo.

L'incidente mortale

Era la notte tra il 30 e il 31 agosto 1997 quando un'auto scura lasciava l'hotel Ritz di proprietà della famiglia Al-Fayed, sito in Place Vendome a Parigi. Alla guida dell'auto c'era l'autista Henry Paul, nonché vice capo della sicurezza dello stesso albergo. A bordo dell'auto c'era una coppia fra le più note e influenti del momento, sia a livello mediatico e sia a livello politico: la principessa del Galles Lady Diana Spencer e l'imprenditore egiziano Dodi Al-Fayed. Sul sedile passeggero era seduta la guardia del corpo di quest'ultimo, Trevors Rees-Jones. Durante il tragitto l'auto venne raggiunta da alcuni paparazzi, i quali da settimane pedinavano la coppia, motivo che spinse l'autista Henry Paul ad accelerare notevolmente, portando l'auto ad una velocità stimata fra i 118 km/h e i 150 km/h, laddove il limite di velocità era di 50 km/h.

Era mezzanotte e mezza circa del 31 agosto quando Henry Paul perse il controllo dell'auto andando a schiantarsi contro un pilastro nel tunnel dell'Alma, sul lungosenna. Per quest'ultimo, per Lady Diana e per il suo compagno Dodi non ci fu speranza. Dodi e Henry Paul morirono sul colpo, mentre Diana, nonostante i soccorsi e dopo diversi arresti cardiaci si spense nella notte, esattamente alle 4:25, nell'ospedale parigino Piti è Salpetrie're.

L'unico sopravvissuto fu la guardia del corpo di Dodi, Trevors Rees-Jones, rimasto in coma per qualche giorno. Quando si risvegliò dal coma non ricordò nulla di quella notte e dell'incidente.

I funerali di Lady Diana

I funerali della Principessa si tennero il 6 settembre 1997 a Londra, partendo da Kensington Palace. Il corteo attraversò Hide Park per arrivare a St James Palace, dove la bara di Lady Diana rimase per 5 giorni prima di fare ritorno a Kensington Palace.

La bara di Lady Diana fu trasportata su un fusto di cannone. Il corpo della principessa fu poi tumulato nella tenuta signorile di Althorp, nella contea del Northamptonshire. Elton John durante il funerale le dedicò la canzone Goodbye England Rose, versione rivisitata di Candle In The Wind, già usata per Marilyn Monroe.

La storia di Lady Diana

Diana Frances Spencer era nata il 1 luglio 1961 a Sandringham, nel Regno Unito. La sua era una delle famiglie più in vista e più importanti nel Regno Unito. Il 29 luglio del 1981, all'età di 20 anni, nella cattedrale di San Paolo a Londra, convolò a nozze con il principe del Galles Carlo D'Inghilterra, erede al trono del Regno Unito. Il matrimonio durò fino al 1996, quando la coppia decise di separarsi ufficialmente.

Dopo il divorzio da Carlo, Lady Diana mantenne il titolo di principessa del Galles e l'appartenenza alla famiglia reale. Diana e Carlo si erano conosciuti nel 1977, durante una battuta di caccia, quando lei era ancora sedicenne e il 24 febbraio 1981 fu celebrato il fidanzamento a Buckingham Palace. Lady Diana e il principe Carlo ebbero 2 figli, William ed Harry, nati rispettivamente nel 1982 e nel 1984, motivo per cui Diana rimase appartenente alla famiglia reale inglese anche dopo il divorzio dal principe Carlo.