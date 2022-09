Livorno, lei 19 anni, lui 30, una conoscenza nata in estate in un locale della città, dove l'uomo lavorava come dipendente e che la ragazza frequentava nel tempo libero. Una conoscenza sfociata in una storia d'amore, ma che ben presto si è trasformata in un incubo per la diciannovenne. Sono bastate solo poche settimane per scoprire la vera natura di quell'uomo, ora denunciato e accusato di minacce e lesioni personali.

Le violenze, la manipolazione e l'uso di stupefacenti

Secondo il racconto della ragazza, il trentenne l'avrebbe manipolata, prima obbligandola ad andare a vivere insieme, quindi umiliandola con violenze psicologiche seguite da quelle fisiche.

La ragazza ha infatti affermato che il fidanzato si comportava come un despota nei suoi confronti, arrivando più volte a picchiarla. Inoltre, la ragazza ha affermato che il fidanzato la obbligava a fare uso di sostante stupefacenti quali ketamina e hashish, inoltre la obbligava ad andare con lui in città ad acquistarla.

L'epilogo violento e la denuncia

Verso metà agosto la coppia stava facendo un giro in macchina, quando a lei è arrivato un messaggio su Instagram da un amico. Secondo il suo racconto ha mostrato il messaggio al fidanzato, esternando tutta la sua buona fede, ma il fidanzato è andato su tutte le furie, iniziando a schiaffeggiarla e insultarla. Quindi le ha preso il telefono e ha scritto all'amico, minacciandolo.

Dopodiché ha fermato l'auto su una scogliera, minacciando di buttarla di sotto e minacciando di uccidere lei e tutta la sua famiglia. Quindi ha proseguito il suo viaggio, ma una volta in città la ragazza è riuscita a tirare il freno a mano e fermare la macchina. Il fidanzato le si è avventato contro iniziando a picchiarla, la ragazza ha provato a scappare e alcuni passanti sono intervenuti a difenderla.

L'uomo è scappato ma la ragazza è rimasta impigliata nella macchina, è stata trascinata per alcuni metri e si è ferita leggermente. Da qui la decisione definitiva di recarsi dai carabinieri e denunciarlo.

La violenza sulle donne in Italia e le modalità

Secondo gli ultimi dati Istat, sarebbe sempre in aumento la violenza sulle donne in Italia.

Le regioni più colpite da questa piaga sono Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte e Lazio. La violenza parte solitamente da un'iniziale tensione che sfocia in aggressione violenta, fino alla fase del pentimento e della riconciliazione. Per poi ricominciare daccapo. I primi segnali sono dati da violenza verbale che si manifesta in rimproveri continui, insulti e umiliazioni, seguiti quindi da percosse, dapprima leggere, dopo pesanti fino ad arrivare a una vera e propria violenza fisica, che spesso finisce nel peggiore dei modi, don l'omicidio. La criminologa sudafricana Diana E. H. Russell coniò il termine femminicidio per mettere in luce le uccisioni delle donne da parte degli uomini.