Due vasti incendi hanno interessato la città di Reggio Calabria nel giro di poche ore. Il primo rogo si è sviluppato nella notte all'interno di un appartamento sito al centro della città calabrese ed ha causato la morte di un anziano di 76 anni. Sul posto sono giunte due squadre dei vigili del fuoco che, oltre a spegnere le fiamme, hanno accertato il decesso del 76enne. La Procura della Repubblica di Reggio Calabria ha disposto tutti gli accertamenti del caso per portare alla luce le cause del rogo. Il secondo incendio, probabilmente di natura dolosa, è invece divampato nelle prime ore del mattino nella zona sud della città, in un'area dove viene allestito giornalmente un mercato di frutta e verdura.

Sebbene le fiamme abbiano danneggiato alcuni box e cassonetti dell'immondizia, fortunatamente le stesse non hanno causato feriti.

Reggio Calabria, rogo in casa: deceduto uomo di 76 anni nella notte

A Reggio Calabria un anziano di 76 anni ha perso la vita a causa di un incendio divampato all'interno della sua abitazione, sita al centro della città calabrese, precisamente in via Nicola Furnari, al numero 72. Il fatto di cronaca è accaduto nella notte fra martedì 13 e mercoledì 14 settembre. Sul luogo del rogo sono giunte intorno all'una due squadre dei vigili del fuoco che, con un autoscala e due autopompe sono riuscite, con non poche difficoltà, a spegnere le fiamme e a far sì che le stesse non raggiungessero le case vicine.

Purtroppo per l'anziano non c'è stato niente da fare, in quanto era già morto, dunque i soccorritori hanno potuto solamente constatarne il decesso. Sono in corso, da parte delle forze dell'ordine, tutti gli accertamenti del caso, disposti dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, al fine di portare alla luce quelle che sono state le cause dell'incendio.

Incendio in piazza mercato a Reggio Calabria: danni consistenti, ma nessun ferito

Un secondo rogo è divampato, soltanto qualche ora dopo, nella zona sud della città calabrese, più nello specifico in via Mortara, intorno alle 6. L'incendio ha colpito tutta l'area in cui quotidianamente viene allestito un mercato di frutta e verdura.

Il rogo ha causato danni ingenti ma, fortunatamente, non ci sono stati feriti. In base a quanto emerso, le fiamme avrebbero colpito alcuni box non destinati alla vendita, posti lateralmente all'area mercatale, e alcuni cassonetti della spazzatura. Oltre agli agenti della Polizia, sul posto dell'accaduto sono intervenuto i vigili del fuoco per spegnere le fiamme. Le forze dell'ordine stanno lavorando al fine di stabilire le cause del rogo, sebbene si pensi che lo stesso sia di natura dolosa.