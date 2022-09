A Roma, un ciclista di 59 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto in viale della Sorbona. L'uomo era in sella alla sua bicicletta quando si è scontrato con un'auto guidata da un uomo di 62 anni. Quest'ultimo si è immediatamente fermato al fine di prestare soccorso al ciclista ed ha allertato le forze dell'ordine. Purtroppo, a causa dello scontro particolarmente violento che ha provocato delle gravi lesioni al 59enne, per quest'ultimo non c'è stato niente da fare. Nonostante non abbia riportato ferite, l'uomo alla guida dell'auto è stato portato in ospedale in stato di choc per degli accertamenti.

Le forze dell'ordine stanno lavorando per chiarire le cause del sinistro costato la vita al ciclista 59enne. A causa della tragedia è stata annullata la "municiclettata" organizzata dal VI Municipio sulla pista ciclabile di Tor Vergata.

Ciclista morto a Roma a causa di un violento scontro fra la sua bicicletta e un'automobile

Ennesimo incidente mortale sulle strade della capitale: un ciclista di 59 anni, Luigi Sipone, è deceduto a causa di uno scontro fra la sua bici e un'auto. Il fatto di cronaca è accaduto nella mattinata di sabato 17 settembre. Il ciclista, in sella alla sua bicicletta, stava percorrendo viale della Sorbona, una strada di Roma molto trafficata che mette in collegamento Tor Vergata con Torre Maura, quando all'improvviso è finito contro una SmartForTwo, alla cui guida vi era un 62enne.

Quest'ultimo, nel notare il ciclista riverso a terra, è immediatamente sceso dalla sua macchina per prestargli soccorso e ha allertato i carabinieri. Il 59enne, a causa dello scontro particolarmente violento, ha riportato delle gravi lesioni ed è morto sul colpo. L'uomo alla guida della SmartForTwo, sebbene non abbia riportato ferite, è stato portato al nosocomio in stato di choc per effettuare degli accertamenti.

Le forze dell'ordine stanno lavorando per chiarire le cause dell'incidente

Oltre ai carabinieri di Roma, avvisati con una telefonata dall'uomo alla guida dell'auto, sono intervenuti sul posto dell'accaduto anche gli agenti del sesto Gruppo Torri della polizia locale di Roma Capitale. Le forze dell'ordine stanno lavorando per stabilire quelle che sono state le cause del sinistro costato la vita a Sipone.

Difatti, non è chiaro se il sinistro sia stato provocato da una manovra dell'automobilista o del ciclista, e, soprattutto, dove si trovava esattamente quest'ultimo al momento dello scontro.

Annullata la 'municiclettata' organizzata a Roma

Proprio nella giornata della tragedia, in vista della settimana europea della mobilità sostenibile, doveva tenersi a Roma la "municiclettata", una manifestazione ciclistica sulla pista di Tor Vergata, la quale, a causa dell'accaduto, è stata annullata.