Il mondo del Ciclismo è scosso dalla notizia della morte di Lieuwe Westra, ex corridore professionista nei team Vacansoleil e Astana.

Olandese di Munein, classe ’82, Westra era arrivato tardi al grande ciclismo, raccogliendo però grandi soddisfazioni sia a livello personale che come uomo squadra. Conclusa la carriera agonistica a fine 2016, aveva combattuto a lungo con la depressione. Oggi, domenica 15 gennaio, il suo biografo Thomas Sijtsma ha confermato la fine dell’ex corridore, avvenuta ieri in circostanze ancora da chiarire.

Il debutto nel grande ciclismo a 26 anni

Sijtsma ha annunciato la morte di Lieuwe Westra in un post su Twitter, in cui fa un chiaro riferimento al travagliato post – carriera dell’ex corridore. “Ha combattuto con sé stesso negli ultimi anni e ha perso. Riposa in pace, bestia” ha scritto Sijtsma. Secondo quanto riferito dai media olandesi, Westra sarebbe stato trovato senza vita nella sede della sua attività commerciale a Zwaagdijk.

Lieuwe Westra aveva avuto una carriera davvero particolare. Dopo aver lavorato a lungo come operaio ed aver militato in una piccola squadra locale in Olanda, era arrivato al ciclismo professionistico a 26 anni, nel 2009, con la Vancasoleil.

Subito si era messo in evidenza per la prestanza atletica e le doti di grande resistenza, guadagnando il soprannome “la bestia”.

Nei cinque anni passati alla Vacansoleil si era messo in evidenza vincendo una tappa alla Parigi Nizza, corsa in cui era anche giunto secondo in classifica generale ad appena 8’’ da Bradley Wiggins. Westra aveva vinto anche il titolo nazionale a cronometro e il Giro di Danimarca, guadagnandosi la chiamata di un top team come la Astana.

Lieuwe Westra, i successi in maglia Astana

Il corridore olandese è rimasto con il team di Vinokourov nel triennio dal 2014 al 2016, l’ultima parte della sua carriera. Nel 2014 era stato tra i compagni di squadra di Vincenzo Nibali nella storica vittoria ottenuta dal messinese al Tour de France. In quella stessa stagione aveva vinto anche lui una tappa alla Volta Catalogna e una al Giro del Delfinato.

L’ultimo successo della carriera era arrivato nel marzo del 2016, alla Tre Giorni di La Panne. A fine stagione Lieuwe Westra aveva annunciato il ritiro dal ciclismo, nonostante un contratto già firmato con la Wanty per poter proseguire anche nel 2017.

Da allora l’ex corridore era finito in un vortice di depressione da cui non si sarebbe più risollevato. Westra si era prima trasferito in Spagna con la moglie per gestire un hotel. Dopo la separazione dalla consorte, avvenuta la scorsa estate, era però tornato in Olanda, da dove ora arriva la notizia del decesso.