Ida Platano torna sui social e svela ai fan la disavventura che l'ha vista protagonista in questi ultimi giorni. L'ex dama di Uomini e donne trono over ha fatto i conti con un furto che l'ha profondamente turbata e provata.

Ida ha scelto di raccontare tutto sui social, complice anche una frase "frecciatina" che aveva postato nel corso delle ultime ore, la quale era stata considerata come una sorta di stoccata al fidanzato Alessandro.

La verità di Ida Platano su Alessandro dopo l'addio a Uomini e donne

Sa quando ha scelto di viversi la sua storia d'amore con Alessandro Vicinanza fuori da Uomini e donne, Ida continua a mantenere un rapporto vivo con i fan social.

La dama di Uomini e donne trono over è sempre al centro dell'attenzione e in queste ultime ore ha colpito una sua frase.

"Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio", aveva scritto Ida Platano tra le storie del suo profilo ufficiale Instagram. Una sorta di frecciatina velata, che, secondo i fan, poteva essere rivolta ad Alessandro Vicinanza.

Il motivo? Da un po' di tempo si rincorrono voci legate a un presunto tradimento da parte del cavaliere nei confronti della dama siciliana.

Ida Platano svela di aver subito un furto: il racconto dell'ex dama di Uomini e donne

Voci che in queste settimane i due hanno smentito con delle interviste in cui non hanno parlato di queste indiscrezioni, ma hanno preferito concentrarsi sull'evolversi della loro storia d'amore, svelando che tutto starebbe procedendo nel migliore dei modi, al punto da voler intraprendere anche il grande passo verso la convivenza.

Sta di fatto che, dopo l'ultima frase postata suo social, Ida ha scelto di intervenire in prima persona per spiegare come stanno le cose e ha svelato ai fan social di essere stata vittima di un furto.

L'ex dama di Uomini e donne ha così messo a tacere, per l'ennesima volta, le voci legate a una presunta crisi in corso con il suo Alessandro Vicinanza, svelando che quella frase era rivolta a una disavventura che l'ha vista protagonista in questi giorni.

'Sono ancora scioccata', Ida Platano rompe il silenzio dopo il furto

Ida e il suo compagno hanno scelto di trascorrere delle giornate insieme a Roma, città in cui la dama siciliana ha dovuto fare i conti con un furto che l'ha lasciata amareggiata e delusa.

"Eravamo a Roma per passare dei giorni insieme, mi hanno rubato la borsa, quindi sono stata turbata, sono ancora scioccata", ha confessato la dama di Uomini e donne ai fan.