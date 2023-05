Nelle scorse ore un 28enne ha tentato di molestare una ragazza di 13 anni a Rimini fingendosi un attore della serie televisiva Mare Fuori per attirare la sua attenzione. Il 28enne è stato denunciato dai carabinieri e ora è indagato con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di una minorenne. A settembre è prevista la discussione del caso davanti al Gip del tribunale della cittadina romagnola.

Il 28enne si è finto attore della celebre serie televisiva per riuscire a baciare la minorenne

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la ragazzina era seduta su una sdraio all’interno di un lido di Rimini, città in cui stava trascorrendo una vacanza con i genitori, quando il 28enne le si è avvicinato.

Una volta sedutosi accanto a lei, le avrebbe raccontato di essere un attore impegnato nella lavorazione di Mare Fuori.

La serie tv della Rai, che descrive la vita di un gruppo di giovani detenuti all’interno di un penitenziario minorile di Napoli, è diventata negli ultimi mesi un fenomeno di culto da parte dei giovanissimi. La 13enne ha mostrato interesse per il racconto. A quel punto il finto attore ha chiesto baci in cambio della rivelazione in anteprima di alcune informazioni sulla prossima stagione della trasmissione.

Le molestie del finto attore e doppiatore ai danni della 13enne

La ragazzina ha subito intuito che c’era qualcosa che non andava in quell’uomo e si è mostrata impaurita dalle sue richieste di qualche bacio in cambio degli spoiler.

Improvvisamente il giovane, per cercare di fare più in fretta, ha iniziato ad abbracciarla; non si è fermato nonostante le rimostranze della 13enne, sempre più spaventata, trattenendola ancora e costringendola a baciarlo sulle labbra. Approfittando di un momento di rilassamento del suo aggressore, la ragazzina è riuscita a divincolarsi ed è corsa via in cerca di aiuto.

Così ha potuto raccontare la sua brutta avventura ai genitori, mentre il finto attore si è allontanato velocemente dalla spiaggia, anche grazie a un amico che gli avrebbe concesso un passaggio in auto.

Le indagini dei carabinieri per individuare il falso attore che ha molestato la ragazzina

Subito dopo l'episodio sono partite le indagini dei carabinieri, che sono riusciti a rintracciare il 28enne in poco tempo, anche grazie alla collaborazione dei genitori della piccola.

Infatti i due hanno fornito una descrizione precisa dell’uomo che era rimasto a parlare in spiaggia con la figlia. Così i militari dell’Arma sono risaliti all’identità del giovane, che risiede a Rimini, e a denunciarlo. Il sostituto procuratore Luca Bortuzzi ha chiesto per l’uomo il rinvio a giudizio con la grave accusa di violenza sessuale aggravata, perché ai danni di una minorenne.