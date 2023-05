Un uomo di 39 anni ha perso la vita all'alba di sabato 6 maggio in Calabria dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale verificatosi nel catanzarese. La dinamica resta al vaglio delle forze dell'ordine che stanno effettuando i vari rilievi di rito per poterla ricostruire al meglio.

Calabria, 39enne si schianta contro un albero e perde la vita

Si chiamava Giuseppe Santagada e aveva 39 anni l'uomo che intorno alle ore 06:30 del 6 maggio è rimasto vittima di un incidente stradale verificatosi nel pressi del comune di Gizzeria, in provincia di Catanzaro.

Da quanto sarebbe emerso il 39enne stava viaggiando a bordo della sua autovettura, una Kia Sportage, quando per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo andando ad impattare contro un albero fuori dalla corsia di marcia.

Il 39enne è morto sul colpo. Sul posto è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Lamezia Terme che hanno dovuto lavorare per diversi minuti per poter liberare il corpo del giovane rimasto incastrato all'interno del veicolo. I vigili del fuoco hanno inoltre messo in sicurezza la zona e rimosso il mezzo rimasto incidentato.

Le forze dell'ordine sono a lavoro per poter ricostruire al meglio la dinamica di quanto si è verificato e hanno già effettuato i primi rilievi utili.

Sempre in Calabria altro incidente stradale mortale

Sempre in Calabria nel catanzarese un altro incidente stradale ha causato il decesso di un uomo. Il sinistro si è verificato sulla Statale 106 intorno alle ore 15:30 di mercoledi 3 maggio nei pressi del comune Cropani Marina. Nell’incidente sono rimasti coinvolti una Citroen Saxo e un’autoarticolato Scania. A perdere la vita è stato proprio l'uomo a bordo del veicolo.