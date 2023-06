L’ennesimo incidente mortale che ha coinvolto un ciclista si è verificato nel pomeriggio di sabato 10 giugno a Mirano, comune nella città metropolitana di Venezia. Questa volta la vittima è stata un bambino di soli 12 anni: secondo le prime ricostruzioni il piccolo era in sella alla sua bicicletta in via Viasana quando, arrivato all’altezza di via Orione, è stato investito e travolto da un’automobile, un’Audi con un quarantenne alla guida. A quanto pare il bimbo stava tornando a casa ed era ormai quasi giunto alla sua abitazione, che dista poche centinaia di metri dal luogo in cui è avvenuto il grave incidente.

Subito dopo l’incidente, l’uomo al volante dell’auto che ha investito il 12enne ha prestato i primi soccorsi

Dopo aver travolto il piccolo, l’autista si è immediatamente fermato e ha prestato i primi soccorsi tentando di rianimare il bimbo, prima dell’arrivo dei mezzi del 118. Tuttavia, quando è giunto sul posto il personale medico, non c’era più niente da fare per la giovanissima vittima. Di fatti l’impatto tra la bicicletta e l’automobile è stato particolarmente violento, tanto che il bambino, che abitava con la famiglia nella frazione di Campocroce di Mirano, è stato sbalzato sul parabrezza della vettura, arrivando a sfondarlo.

Le indagini sull’incidente mortale di Mirano

Sul luogo dell’incidente sono giunte anche le forze dell’ordine che indagano su questa vicenda di cronaca nera.

La polizia locale ha chiuso per alcune ore la strada al traffico, in modo da consentire di effettuare tutti i rilievi necessari per poter stabilire con chiarezza la dinamica dei fatti.

Contemporaneamente si è diffusa in paese la tragica notizia della morte del bambino. Il sindaco di Mirano Tiziano Baggio si è immediatamente recato sul posto per portare le condoglianze di tutta la cittadinanza ai genitori del 12enne, ancora sotto shock per quanto accaduto.

L’incidente di Mirano è solo l’ultima di una lunga serie di tragedie che hanno coinvolto i ciclisti in Italia

Il grave incidente stradale che è costato la vita al bambino di 12 anni è solo l’ultimo dei tanti sinistri che hanno coinvolto qualcuno su una bici in Italia. Secondo i dati Istat più recenti, relativi al 2021, nel corso dell’anno ci sono stati 229 ciclisti deceduti sulle strade della Penisola e ben 18.037 feriti.

Fra tutte le vittime, 141 hanno perso la vita in aree urbane. Il maggior numero dei morti (41) si è registrato in Emilia Romagna, dove i mezzi su due ruote sono più diffusi, e nella popolosa Lombardia (37). Inoltre in alcune regioni, come la Liguria, il Trentino Alto Adige, l’Umbria, la Campania e la Sicilia, il tasso di mortalità dei ciclisti ha subito un notevole incremento negli ultimi dieci anni.

Le statistiche elencano anche le cause alla base dei sinistri, tra le più frequenti: la distrazione, il mancato rispetto della precedenza e la troppo alta velocità dei mezzi coinvolti. Questi tre fattori da soli hanno causato il 39,7% degli incidenti.