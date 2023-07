Momenti di terrore per Daniele Schiavon, uno dei tentatori di Temptation Island edizione 2023, rimasto ferito in seguito a un incidente avvenuto a Roma. Il sinistro stradale si è verificato lo scorso 15 luglio alle 18 ed alcune immagini testimoniano di come l'auto su cui viaggiava Daniele sia andata completamente distrutta, facendo pensare al peggio. Nonostante ciò, l'ex corteggiatore di Uomini e Donne se l'è cavata riportando un colpo di frusta oltre a un grande spavento.

Incidente per Daniele Schiavon

A riportare la notizia dell'incidente è stata FanPage: si parla di un sinistro stradale in cui sono rimaste coinvolte tre persone, tra cui lo stesso Schiavon.

L'incidente sembra essere stato causato da un tamponamento e ha provocato il ribaltamento del veicolo. Tuttavia, le persone coinvolte nell'incidente, compreso Daniele Schiavon, non sembrano essere in pericolo di vita. Sembrerebbe che il 28enne stesse dormendo al momento dell'incidente. Pare che Daniele e i suoi amici avessero finito di trascorrere una giornata in barca.

Soccorsi da un'infermiera

Da precisare come tutti e tre i passeggeri, incluso Daniele Schiavon, indossavano le cinture di sicurezza al momento dell'incidente. Sono riusciti a uscire dall'auto con solo alcune ferite. Inizialmente, un'infermiera di passaggio è intervenuta per prestare soccorso ai ragazzi. Successivamente, sono stati trasportati in ospedale tramite un'ambulanza per ulteriori accertamenti medici.

Secondo quanto è stato riferito, uno dei passeggeri ha subito una ferita significativa, richiedendo un intervento medico per suturare il taglio. Daniele, invece, ha riportato dolori al collo e alla testa, che sono sintomi comuni associati a un colpo di frusta, una lesione che può verificarsi in seguito a un incidente automobilistico.

In aggiunta, Daniele dovrà sottoporsi a ulteriori controlli al ginocchio a causa della possibilità di aver riportato lesioni nell'impatto.

Chi è l'attuale tentatore di Temptation Island

Daniele Schiavon è un ex corteggiatore di Giulia Quattrociocche nella stagione 2019/2020 di Uomini e Donne. Durante la trasmissione, Daniele è stato scelto da Giulia come sua preferenza, e i due sono stati insieme per alcuni mesi al di fuori del programma.

Attualmente il 28enne è uno dei partecipanti single dell'attuale edizione di Temptation Island in onda su Canale 5 ogni lunedì sera. Schiavon ha un account Instagram con oltre 150.000 follower. Il suo profilo risulta al momento privato, ma è stato menzionato che Daniele abbia acquisito una parte dei suoi follower durante la sua partecipazione a Uomini e Donne. Nella vita, il giovane è titolare di una ditta di sicurezza.