Due incidenti si sono verificati in Calabria, entrambi legati a mezzi agricoli e fuoristrada. Nella mattinata dell'11 marzo, un agricoltore è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro nel comune di Rombiolo, nel Vibonese, mentre un altro uomo ha subito un infortunio durante un raduno di fuoristrada ad Amendolara, in provincia di Cosenza. In entrambi i casi, l’intervento dell’elisoccorso è stato determinante per il trasporto d'urgenza delle vittime in ospedale.

Rombiolo, grave incidente sul lavoro: agricoltore ferito

Questa mattina, un agricoltore di 60 anni è rimasto gravemente ferito mentre lavorava con il suo trattore su un terreno di sua proprietà nel comune di Rombiolo.

Il mezzo, per cause ancora in fase di accertamento, è scivolato su un sentiero, ribaltandosi e schiacciando la gamba sinistra dell’uomo. L’impatto ha provocato una frattura esposta e scomposta di tibia e perone. Il 60enne è stato soccorso dall’elisoccorso, che lo ha trasportato d’urgenza in ospedale. Le sue condizioni restano critiche. La dinamica dell’incidente è attualmente al vaglio delle autorità locali.

Il precedente mortale

Lo scorso 10 gennaio, un incidente con un trattore ha causato la morte di Antonio Occhiuzzo, 63 anni, residente a Roggiano Gravina. L’uomo era stato trasportato in condizioni critiche all’ospedale Annunziata in elisoccorso, ma non è sopravvissuto alle gravi ferite riportate.

Secondo le indagini, Occhiuzzo stava lavorando su un terreno ripido di sua proprietà, situato nella zona "Piano delle Rose – Stizzo", nei pressi della Strada Provinciale 114, quando si è verificato l’incidente.

Amendolara, schiacciato dal suo quad durante un raduno

Il 10 marzo, ad Amendolara, in provincia di Cosenza, si è verificato un incidente durante un raduno di fuoristrada.

Un uomo di 46 anni ha perso il controllo del suo quad mentre partecipava all'evento e il mezzo si è ribaltato, schiacciandolo sotto il suo peso. La zona impervia, difficilmente accessibile per le ambulanze, ha reso necessario l’intervento dell’elisoccorso. Il ferito, ancora cosciente ma con gravi traumi, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Cosenza per le cure necessarie.