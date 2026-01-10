Il ventesimo turno di Serie A propone una sfida di grande interesse allo stadio Giuseppe Sinigaglia, dove il Como ospita il Bologna in un match che promette equilibrio e intensità. I lariani, guidati da Cesc Fàbregas, arrivano all’appuntamento forti di un sesto posto in classifica e di numeri che parlano chiaro: 34 punti conquistati, 26 reti segnate e appena 12 gol subiti, dato che certifica una delle migliori difese dell’intero campionato.

Il Como ha costruito il proprio percorso su organizzazione, compattezza e una notevole solidità difensiva, diventando una delle rivelazioni più credibili della stagione.

Di fronte ci sarà un Bologna ambizioso, affidato a Vincenzo Italiano, attualmente ottavo con 27 punti e ancora pienamente in corsa per le posizioni europee. I rossoblù puntano su ritmo, intensità e qualità nel palleggio per mettere in difficoltà una squadra che concede pochissimo. La gara si preannuncia tattica e combattuta, con due allenatori dalle idee chiare e identità ben definite. In palio ci sono punti pesanti, non solo per la classifica ma anche per confermare ambizioni e continuità in una fase cruciale della stagione.

Scontri prima di Como- Torino

Momenti di forte tensione si sono verificati nel primo pomeriggio a Como, a poche ore dal calcio d’inizio della sfida tra il Como guidato da Cesc Fàbregas e il Bologna.

Gli scontri sono avvenuti nelle immediate vicinanze dello Stadio Giuseppe Sinigaglia, dove due pullman con a bordo tifosi rossoblù, giunti in città per assistere al match, si sono trovati a transitare davanti a un locale abitualmente frequentato da sostenitori comaschi.

Da lì è nato un acceso confronto verbale che in pochi istanti è degenerato, con il lancio di bottiglie e una pioggia di insulti tra le due tifoserie. La situazione, potenzialmente pericolosa, è stata però gestita rapidamente grazie all’intervento delle forze dell’ordine, presenti sul posto e pronte a ristabilire l’ordine. Nel giro di pochi minuti la calma è stata ripristinata, evitando conseguenze più serie.

A scopo precauzionale, alcune strade dell’area attorno allo stadio sono state temporaneamente chiuse al traffico, mentre i pullman dei tifosi bolognesi sono stati fatti allontanare e successivamente scortati dalla polizia, così da garantire lo svolgimento regolare della gara e la sicurezza di tutti.