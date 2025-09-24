Il 24 settembre, nella mattinata, si è verificato un incidente stradale lungo la Statale 106, nel comune di Simeri Crichi in provincia di Catanzaro: il sinistro ha coinvolto due autobus del trasporto pubblico.

I passeggeri a bordo dei mezzi, per lo più studenti, hanno riportato ferite lievi e contusioni. La situazione è stata prontamente gestita dai vigili del fuoco del distaccamento di Sellia Marina, che hanno messo in sicurezza il sito e i mezzi coinvolti.

Nei giorni scorsi, la Statale 106 era stato teatro di un altro incidente.

I dettagli e il rapido intervento dei soccorritori

Il sinistro è avvenuto nella zona di Simeri Crichi, lungo la trafficata S.S. 106, un'arteria stradale che collega numerose località calabresi. I due autobus coinvolti trasportavano circa 100 persone, tra cui molti studenti diretti verso le loro scuole. Le operazioni di soccorso hanno visto la presenza di numerosi enti, tra cui i carabinieri e il personale sanitario del Suem118. Nonostante l’impatto, fortunatamente, non si sono registrati feriti gravi. Nel tratto della S.S. 106 interessato dall’incidente, il traffico è stato regolato su una corsia a senso alternato fino al termine delle operazioni.

A seguito dell'arrivo dei soccorsi, i soggetti feriti sono stati trasferiti negli ospedali locali per le cure del caso.

Una situazione complicata vista l'elevata quantità di mezzi presenti lungo l'area interessata dall'incidente, in un'ora di punta per la ripresa dell'attività lavorativa e per lo spostamento degli studenti in direzione dei vicini Istituti scolastici.

Incidente stradale a Marina di Gioiosa Jonica

Nei giorni scorsi si è invece verificato un altro incidente a Marina di Gioiosa Jonica, sempre sulla Statale 106, quando un uomo di 85 anni è stato investito da un’automobile sul centralissimo Corso Carlo Maria, lungo una delle arterie più trafficate del paese.

Secondo le prime ricostruzioni, l'anziano stava attraversando la strada quando è stato colpito dal veicolo.

Immediato l'intervento dei soccorsi: un’ambulanza del 118 è giunta sul posto e ha trasportato la vittima al Pronto Soccorso dell’ospedale di Locri.

Nonostante le iniziali notizie che facevano sperare in un esito positivo - l’impatto sembrava non essere stato particolarmente violento - le condizioni dell'85enne sono rapidamente peggiorate. In serata, la conferma: l’uomo è deceduto a causa delle gravi ferite riportate.