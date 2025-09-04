La morte di Giorgio Armani avvenuta nella giornata di oggi 4 settembre 2025 ha scosso il mondo della moda e non solo. L'annuncio della sua scomparsa è stata dato da una nota diffusa dal Gruppo Armani in cui si sottolinea che lo stilista si è spento serenamente circondato dall'affetto della sua famiglia e del compagno Leo Dall'Orco. I funerali, su espressa volontà del defunto, si terranno in forma strettamente privata lunedì 8 settembre, giorno in cui il primo cittadino di Mlano ha proclamato il lutto cittadino.

Giorgio Armani è morto a 91 anni: i funerali l'8 settembre in forma privata

Come un fulmine a ciel sereno, nel pomeriggio di giovedì 4 settembre è arrivata la notizia della morte di Giorgio Armani. Ad annunciarne la scomparsa il gruppo Armani: "Con infinito cordoglio, il gruppo Armani annuncia la scomparsa del suo ideatore, fondatore e instancabile motore: Giorgio Armani". La nota prosegue specificando che il 91enne stilista si è spento serenamente circondato dai suoi cari, lavorando sino all'ultimo. la camera ardente sarà allestita e aperta al pubblico a partire da sabato 6 e sino a domenica 7 settembre presso il Teatro Armani a Milano. Per espressa volontà di Giorgio Armani i funerali che terranno lunedì 8 settembre si svolgeranno in forma strettamente privata.

Il giorno dei funerali di Armani sarà lutto cittadino a Milano

Lunedì 8 settembre giorno dei funerali, il Sindaco di Milano Giuseppe Sala ha proclamato il lutto cittadino. Il Sindaco, non appena appresa la notizia della morte di Giorgio Armani ha così commentato: "E' stato e resterà per sempre uno dei massimi rappresentanti della moda italiana e milanese nel mondo. Armani era un uomo pieno di talento e di interessi, capace di portare nelle sue creazioni lo stile sobrio ed elegante della sua personalità, misurato, mai eccessivo". Il primo cittadino ha poi aggiunto: " A Milano mancheranno il suo sguardo creativo, la sua partecipazione attiva e il suo sostegno alla vita della nostra città".

Giorgio Armani: un successo che dura da 50 anni

Giorgio Armani era nato a Piacenza nel 1934 e fondò la sua maison nel lontano 1975 rivoluzionando sin dal suo debutto in passerella l'idea di eleganza e infrangendo i codici estetici del tempo. La sua moda è essenziale, elegante e sensuale ed è in grado di costruire un dialogo profondo con chi la indossa. Negli anni ha costruito un impero la cui eredità stilistica passerà alla nipote Silvana Armani e al suo braccio destro nonché compagno di vita degli ultimi 20anni Leo Dell'Orco. Solo pochi giorni fa, Giorgio Armani aveva voluto controllare e approvare personalmente tutti i look della collezione dei 50 anni della maison e che sfilerà in passerella nella prossima fashion week.