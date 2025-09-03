Per le giornate di giovedì 4 e venerdì 5 settembre è in programma uno sciopero nazionale del settore ferroviario.

Sono previsti disagi per i viaggiatori a causa dell’astensione dal lavoro del personale di bordo e di macchina del Gruppo Ferrovie dello Stato.

Orari e servizi interessati

L'agitazione è stata proclamata dalle ore 21 del 4 settembre alle 18 del 5 e riguarderà tutte le tipologie di treni, dai Frecciarossa ai convogli Trenitalia ai servizi del trasporto regionale. Incroceranno inoltre le braccia anche gli addetti ai treni merci.

Le ragioni della protesta

Lo sciopero è stato proclamato dall'Assemblea Nazionale PdM/PdB del Gruppo Fsi, che coinvolge il personale di macchina e di bordo delle ferrovie, e dal Sindacato Generale di Base (SGB).

I lavoratori delle ferrovie, spiega il giornale Ancora In Marcia, la storica rivista autogestita dai macchinisti ferroviari italiani, sono mobilitati “per contrastare una normativa di lavoro ormai insostenibile”, con l'obiettivo di ottenere “un orario che garantisca salute e sicurezza a chi ogni giorno lavora sui treni”-

L'attuale orario di lavoro prevede turni giornalieri fino a 10-11 ore, fino a tre turni notturni alla settimana nel settore dei treni merci, turni con riposo fuori residenza ridotto fino a 6-7 ore e i treni condotti da un solo macchinista anche durante la fascia notturna.

Macchinisti e capitreno si aspettavano evidentemente alcuni miglioramenti dal punto di vista dell'orario di servizio a seguito del contratto collettivo di lavoro recentemente sottoscritto dalle principali organizzazioni sindacali, invece si sono visti introdurre ulteriori elementi insoddisfacenti.

I treni garantiti

Come in ogni sciopero, saranno garantiti i servizi minimi previsti dalla legge.

Giovedì 4 settembre circoleranno i treni con partenza prevista entro le ore 21 e arrivo a destinazione entro le 22. Venerdì 5 settembre viaggeranno i convogli inseriti nella lista dei treni garantiti, con partenza dalla stazione di origine dopo le ore 6 e arrivo entro le 9. Il servizio riprenderà regolarmente nella fascia pomeridiana, con i treni in partenza dopo le ore 18.

Viaggeranno inoltre i treni a media e lunga percorrenza indicati nelle specifiche tabelle, pubblicate sui siti di Trenitalia e di Italo.

I casi di Milano e Roma

A Milano, in caso di soppressioni dei treni del Malpensa Express, che collegano l'aeroporto alla città, l'azienda Trenord istituirà degli autobus sostitutivi.

A Roma invece, oltre al servizio ferroviario, il 4 settembre si fermeranno anche i mezzi del trasporto locale, a causa dello sciopero indetto dal sindacato SUL, dalle 8:30 alle 12:30, per rivendicare orari dei turni migliori e un adeguato premio di produzione.