Sabato 27 dicembre, un grave incidente stradale ha scosso la viabilità a Rende, in provincia di Cosenza, creando disagi considerevoli per gli automobilisti. Il sinistro ha avuto luogo nel pomeriggio lungo la Statale 107 Silana-Crotonese, nel tratto compreso tra lo svincolo per l’Università della Calabria e il Parco Commerciale Campus, in direzione Paola. Nell'incidente è rimasta ferita una persona. Nella stessa giornata un altro incidente stradale è avvenuto lungo la Statale 106 nel territorio catanzarese, nel tratto compreso tra i Comuni di Simeri Crichi e Sellia Marina.

Uno scontro a pochi passi dall'Università: una persona ferita

Secondo le prime informazioni, almeno tre veicoli sono rimasti coinvolti nell'incidente stradale, si sa che due di questi sono una Cupra e una Citroen, entrambe danneggiate in modo grave dal violento scontro. L'impatto ha fatto sì che le automobili fossero sbalzate ai lati della carreggiata. Sul luogo dell'incidente stradale sono intervenuti immediatamente i soccorsi: ambulanze del 118 e i carabinieri della Compagnia di Rende.

Incidente stradale anche nel catanzarese

Nella stessa giornata, i Vigili del Fuoco sono intervenuti su un altro incidente avvenuto sulla Statale 106, nel tratto tra Simeri Crichi e Sellia Marina. Una Toyota Rav4 ha perso il controllo, invadendo la corsia opposta e colpendo violentemente il guardrail.

I coniugi a bordo sono stati soccorsi, ma l'uomo è stato estratto dalle lamiere dai Vigili del Fuoco. La viabilità ha subito rallentamenti con la strada che è stata liberata poco dopo a seguito della rimozione dei mezzi interessati dall'incidente.

Incidente stradale sulla Silana Crotonese

Pochi giorni prima, a Natale, un altro incidente stradale ha avuto luogo a Santa Caterina dello Ionio, nel catanzarese, lungo un tratto della Statale 106. La notizia dell’accaduto è stata diffusa dall’Organizzazione di Volontariato ‘Basta Vittime Sulla Strada Statale 106’ tramite un post sui social media. L'incidente ha coinvolto uno dei veicoli della scorta del procuratore della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri, già in passato in servizio in Calabria.

In aggiunta al veicolo della scorta, due persone che si trovavano vicino a un’attività commerciale sono rimasti coinvolti nell’incidente stradale. Il bilancio finale è di tre feriti, tutti soccorsi dalle ambulanze arrivate sul posto e poi trasportati in ospedale per ricevere le necessarie cure.