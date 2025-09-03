Una donna francese, fan sfegatata di Damiano David, frontman dei Maneskin, è stata vittima di una truffa online che le è costata veramente molto cara. La vicenda, che è stata riportata anche dal quotidiano francese Le Parisien, è un monito sul fenomeno dei falsi profili e sulla facilità con cui gli impostori riescono a manipolare le emozioni dei fan fino a raggirarli e truffarli.

La truffa ai danni di una fan

Il truffatore in questione ha creato un'identità digitale non veritiera su Facebook, spacciandosi per il cantante romani dei Maneskin. Dopo aver notato che la vittima cercava disperatamente dei biglietti per un concerto del cantante, ha deciso di mettersi in contatto con lei.

E cosi ha costruito un rapporto di fiducia decisivo per la buona riuscita della truffa.

L'impostore infatti ha mostrato un finto interesse per la vita privata della donna, riuscendo a spostare la conversazione sulle chat di telegram, una piattaforma criptata che ha aumentato in questo modo la sensazoone di esclusività.

L'intervento del complice

A questo punto poi è entrata in scena la figura di una complice che, tramite l'app di messaggistica WhatsApp, ha alzato sensibilmente la posta in gioco.

Le richieste infatti sono diventate sempre più elaborate: prima un abbonamento Vip a vita e un invito a un gruppo privato per la cifra di 1.000 euro, poi una serata esclusiva all'interno di un castello con una sessione di registrazione in studio per la cifra di 3.000 euro.

E alla fine si è arrivati anche ad una richiesta surreale di 2.100 dollari per sbloccare presunti fondi segreti in una banca.

Solo nel momento in cui la sorella lo ha messa in guardia, la donna di 45 anni ha compreso di essere vittima di un vero e proprio raggiro. Ha deciso dunque di sporgere denuncia e adesso spera che il vero Damiano David prenda posizione pubblicamente per mettere in guardia gli altri fan che cadono in questo tipo di truffe e raggiri.

La sua storia serve a ricordare che la passione per un artista, se non controllata e ragionata, può diventare un terreno fertile per truffatori senza scrupoli.

Maneskin e le voci di reunion

In estate sui media si è parlato con insistenza in merito ad una possibile reunion dei Maneskin.

La band romana, ferma per i rispettivi impegni solisti dei suoi membri, potrebbe forse tornare insieme tra alcuni mesi anche se finora sono circolate solamente indiscrezioni e notizie non ufficiali provenienti però da persone che lavorano a stretto contatto con la band.

La reunion potrebbe verificarsi anche per motivi economici visto che le carriere soliste non sono state cosi redditizie per i musicisti. Lo stesso Damiano era intervenuto qualche settimana fa aprendo ad una possibile reunion, a patto che questa fosse realmente sentita e non una cosa forzata.