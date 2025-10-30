Il governo canadese ha lanciato un allarme sulla sicurezza delle infrastrutture critiche nazionali dopo che diversi impianti idrici, energetici e agricoli sono stati violati da gruppi di hacker. Essi sono riusciti a manipolare sistemi industriali esposti online, interferendo con i controlli operativi e dimostrando quanto sia fragile la sicurezza dei servizi essenziali quando dispositivi sensibili sono lasciati accessibili senza adeguate protezioni. Le autorità hanno confermato almeno tre incidenti, invitando tutte le realtà pubbliche e private che gestiscono asset critici a rafforzare immediatamente le difese digitali.

Violazioni in impianti idrici ed energetici: cosa è accaduto

Secondo le informazioni diffuse dal Canadian Centre for Cyber Security, gli hacker hanno sfruttato la presenza di sistemi industriali collegati a Internet senza corretta configurazione di sicurezza. In un impianto idrico, gli attaccanti sono riusciti a modificare i parametri della pressione dell’acqua, provocando disservizi per la comunità locale. In un secondo caso, legato al settore petrolifero e del gas, è stato compromesso un sistema ATG (Automated Tank Gauge), generando falsi allarmi e distorsioni nei sistemi di monitoraggio.

Non meno significativo è l’attacco a una struttura agricola, dove i criminali digitali sono penetrati nei sistemi di controllo di un silo di stoccaggio del grano, alterando valori come temperatura e umidità.

In ognuno di questi episodi, gli assalti non hanno causato danni catastrofici, ma hanno messo a rischio la continuità operativa e la sicurezza fisica delle strutture, confermando la pericolosità di un’esposizione diretta dei sistemi industriali.

Attacchi opportunistici, ma rischi potenzialmente enormi

Gli investigatori ritengono che non si sia trattato di azioni particolarmente sofisticate, bensì di operazioni opportunistiche basate sulla ricerca di dispositivi non protetti. L’obiettivo principale sembra essere stato quello di lanciare un messaggio politico e mediatico, minando la fiducia nelle istituzioni e dimostrando vulnerabilità reali.

L’episodio conferma un trend globale: gruppi di hacker e cyber-criminali sfruttano la pubblica esposizione di sistemi SCADA, PLC, HMI e dispositivi IoT industriali, aumentando il rischio di interferenze dirette su reti di controllo operative.

Le raccomandazioni di sicurezza del governo canadese

Il governo ha diffuso una serie di linee guida urgenti per prevenire nuove intrusioni. Tra le misure consigliate:

rimuovere l’esposizione diretta a Internet dei sistemi industriali e dei PLC;

utilizzare VPN con autenticazione multifattore per l’accesso remoto;

implementare sistemi di intrusion prevention e vulnerability management;

effettuare verifiche di sicurezza e penetration test periodici;

segnalare anomalie al portale governativo di cybersecurity;

mantenere firmware e software aggiornati, riducendo il rischio di backdoor persistenti.

Si tratta di misure fondamentali in un contesto dove i sistemi OT e IT convergono sempre più e la superficie di attacco si espande rapidamente.

Difendere le infrastrutture critiche: priorità assoluta

Gli attacchi avvenuti in Canada sono un campanello d’allarme per tutti i Paesi industrializzati. Anche se gli incidenti non hanno causato gravi danni, dimostrano quanto sia semplice violare strutture essenziali quando i controlli minimi di sicurezza non vengono applicati. Con minacce sempre più frequenti e sofisticate, la protezione di acqua, energia, trasporti e agro-alimentare diventa una questione di sicurezza nazionale.

Rafforzare la postura di sicurezza, investire in monitoraggio avanzato e adottare standard robusti per i sistemi industriali non è più un'opzione: è un'urgenza strategica per garantire continuità operativa e tutela dei cittadini.