Continuano le cattive notizie per la Casa Reale Inglese e soprattutto per il Principe Andrea, il fratello di Re Carlo III, che nella giornata di giovedì è stato ufficialmente spogliato del suo titolo di Principe. Allo stesso tempo, il comunicato fa sapere che Andrew lascerà la casa di Windsor in cui vive da più di venti anni.

A partire da ora Andrea sarà conosciuto solamente come Andrew Mountbatten Windsor; all’inizio del mese di ottobre, Andrea aveva già perso l’altro titolo nobiliare, quello di Duca di York. A partire da oggi, 31 ottobre, il suo nome non compare più nella lista dei nobili del Regno Unito.

Come si legge sul Times e sulla BBC, queste misure rientrano nel tentativo da parte di Re Carlo e dell’intera famiglia di distanziarsi dalle polemiche legate ai rapporti che Andrea avrebbe mantenuto in passato con Jeffrey Epstein, il faccendiere accusato di reati sessuali e morto fin carcere nel 2019.

Il Principe Andrea travolto dal caso Epstein

Epstein è stato al centro di uno scandalo che ha coinvolto decine di personaggi famosi della politica e del jet-set, tra cui l’ormai ex Principe Andrea. Le inchieste non hanno mai accertato in tribunale le responsabilità del terzo figlio di Elisabetta II, ma i rapporti tra Andrea e Epstein sono stati confermati da diverse immagini e dichiarazioni. Su tutte quelle di Virginia Giuffrè, una ragazza americana che conobbe Andrea tramite Epstein e che ha dichiarato nel suo libro autobiografico di aver avuto rapporti con il Principe quando era minorenne.

Virginia Giuffrè si è tolta la vita il 25 aprile 2025, poco prima che il suo libro fosse pubblicato. Andrea ha sempre negato di aver avuto rapporti con la Giuffrè, ma una loro foto insieme a Ghislaine Maxwell, compagna di Epstein e condannata per reati legati alla prostituzione, ha fatto il giro del web.

Da anni Andrea è accerchiato dai media e da settori dell’establishment inglese, e i suoi tentativi di giustificarsi non sono andati a buon fine. In una famosa intervista televisiva di fine 2019, aveva tra l’altro dichiarato di aver smesso di frequentare Epstein una volta scoppiato lo scandalo.

Questa versione è stata smentita dalla scoperta di messaggi e-mail che provano come Andrea fosse rimasto in contatto con Epstein anche dopo l’inizio dell’inchiesta.

Queste e-mail sono arrivate alla stampa e sono state rese pubbliche.

Andrea dovrà lasciare la sua Royal Lodge

La pressione su Re Carlo affinché adottasse misure nei confronti del fratello è aumentata sensibilmente dopo la pubblicazione del libro di Virginia Giuffrè. Oltre a perdere il titolo di Principe, Andrea dovrà anche lasciare la casa di Windsor in cui vive dal 2003. Secondo la BBC, Andrea andrà a vivere in una proprietà a Sandringham, nel Norfolk.

I media inglesi stanno seguendo la storia con molta attenzione, e non è escluso che nelle prossime settimane o mesi ci siano altri sviluppi. La famiglia di Virginia Giuffrè, sempre secondo la BBC, spinge per una nuova inchiesta. “Non è abbastanza” ha dichiarato il fratello di Virginia, Sky Roberts.

“É necessaria un’investigazione che vada a fondo” ha detto prima di aggiungere che sua sorella sarebbe orgogliosa di quello che è successo. “Adesso è solamente Andrea”.

Lo scandalo Epstein ha travolto anche la ex moglie di Andrea, Sarah Ferguson. Anche in questo caso, messaggi privati della Ferguson chiamando Epstein “un amico eccezionale”, sono state rese pubbliche e hanno rovinato la già traballante reputazione della ex duchessa di York.

Andrea e Sarah Ferguson sono divorziati dalla metà degli anni ’90 ma hanno vissuto insieme nella mansione reale negli ultimi anni. In quanto alle loro due figlie, le principesse Eugenie e Beatrice, non perderanno i loro titoli nobiliari.