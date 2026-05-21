Un evento celebrativo sull’isola di Stromboli, nell’arcipelago delle Eolie, è stato inaspettatamente interrotto. La festa, organizzata per segnare la conclusione delle riprese del film ‘Three incestuous sisters’ della regista Alice Rohrwacher, ha visto la partecipazione di un parterre internazionale di stelle del cinema e della musica. Tra gli ospiti illustri presenti figuravano nomi di spicco come Mick Jagger, la celebre star dei Rolling Stones, insieme agli attori Dakota Johnson, Saoirse Ronan, Jessie Buckley, Josh O’Connor e Isabella Rossellini.

L’interruzione è avvenuta a causa di un’ordinanza comunale in vigore sull’isola, che impone il divieto di diffusione di musica nei locali pubblici durante il mercoledì. L’intervento delle forze dell’ordine, i carabinieri, è stato richiesto per far rispettare la normativa, probabilmente a seguito di segnalazioni da parte di alcuni residenti. Le autorità hanno così imposto lo spegnimento della musica, ponendo fine ai festeggiamenti.

Reazioni e il dibattito sull'immagine dell'isola

Nonostante l’evidente sorpresa iniziale per l’inatteso stop, sia il prestigioso cast internazionale sia la troupe cinematografica hanno dimostrato grande signorilità, accettando con rispetto la richiesta delle autorità di interrompere la musica.

L’episodio ha tuttavia sollevato un acceso dibattito e generato preoccupazione tra gli operatori locali. Rosa Oliva, presidente della Pro Loco Amo Stromboli, ha espresso apertamente il suo disappunto, definendo l’accaduto un segnale negativo per il territorio. Ha sottolineato come tali restrizioni, pur necessarie in certi contesti, possano finire per penalizzare l’isola proprio in momenti cruciali di aggregazione sociale e di significativa visibilità internazionale. Oliva ha inoltre evidenziato una percepita mancanza di attenzione istituzionale, lamentando l’assenza di un saluto o di un ringraziamento ufficiale da parte del sindaco di Lipari, comune di cui Stromboli fa parte, nei confronti degli ospiti di tale calibro.

Ha ribadito l’importanza di valorizzare appieno eventi di questa portata, che portano indubbi benefici economici e una preziosa promozione per l’intero arcipelago delle Eolie.

L'invito a Mick Jagger e il valore della promozione

La comunità imprenditoriale locale ha reagito con prontezza all’incidente. Il consorzio Brand Eolie, insieme a oltre cento aziende del territorio che complessivamente impiegano più di mille trecento addetti, ha definito l’accaduto spiacevole. A nome dell’intera comunità eoliana, hanno voluto porgere le loro scuse per l’inconveniente. Andando oltre la mera formalità, hanno rivolto un invito ufficiale e caloroso a Mick Jagger, chiedendogli di tornare sull’isola per una nuova serata.

L’offerta include la garanzia di ospitalità e la piena disponibilità a organizzare un evento che sia non solo rispettoso delle normative locali, ma anche capace di valorizzare al meglio il fascino e le potenzialità del territorio eoliano. Questo episodio ha riacceso il confronto sull’importanza di trovare un giusto equilibrio tra il rispetto delle ordinanze e delle tradizioni locali e la capacità di cogliere le opportunità uniche di promozione internazionale. Le Eolie, grazie alla produzione cinematografica di Alice Rohrwacher, sono state per diverse settimane un set cinematografico di risonanza globale, attirando l’attenzione di un vasto pubblico e dei media internazionali, un’occasione preziosa per la loro immagine.

Il prestigioso cast e la trama del film

Il film ‘Three incestuous sisters’, che ha trasformato l’incantevole Stromboli in un vibrante set internazionale a cielo aperto, è un adattamento cinematografico della celebre graphic novel di Audrey Niffenegger. La pellicola vanta un cast di altissimo livello, con ruoli chiave affidati a interpreti di fama mondiale. Mick Jagger, icona della musica rock, si cala nei panni del guardiano del faro di Strombolicchio, figura paterna di Kyo, il personaggio interpretato da Josh O’Connor. Attorno a Kyo e al suo destino si snodano le vicende delle tre sorelle protagoniste, portate sullo schermo da attrici del calibro di Jessie Buckley, Dakota Johnson e Saoirse Ronan.

La presenza di un ensemble artistico così prestigioso ha contribuito in maniera significativa a generare un notevole interesse e una vasta visibilità per l’isola. Questo ha ulteriormente evidenziato il grande potenziale delle Eolie come location cinematografica di prestigio e richiamo internazionale, capace di attrarre produzioni di alto profilo e di offrire scenari unici e suggestivi per il grande schermo.