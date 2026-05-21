Elodie ha catalizzato l'attenzione sul red carpet del Festival di Cannes, partecipando come testimonial L’Oréal. L'artista ha sfilato in occasione della proiezione fuori concorso del film 'La bataille De Gaulle: L’age de fer' di Antonin Baudry. Reduce da un viaggio in Giappone con la compagna Franceska Nuredini, Elodie ha scelto un look sofisticato firmato Prada Atelier, che ha saputo fondere elementi di moda d'archivio con un'estetica contemporanea, con grande impatto sulla Croisette.

Un abito iconico tra passato e presente

L'abito di Elodie si è distinto per eleganza e un profondo legame con la storia della moda.

Si tratta di un lungo tubino in pregiato jacquard di seta color champagne, impreziosito da un delicato motivo a rilievo di foglie e rami. Questo modello trae ispirazione da un celebre vestito indossato da Kate Moss sulla passerella della collezione primavera/estate del 1997 di Prada. Prada Atelier ha utilizzato il tessuto originale, conservato negli archivi della maison, conferendo al look un valore storico inestimabile e un legame diretto con la tradizione della moda internazionale, arricchendo il presente con estetica rinnovata.

Dettagli di stile e l'influenza sul red carpet

A completare l'ensemble di Elodie è stata un'acconciatura di grande impatto: un elegante sleek bob. Caratterizzato da una riga laterale impeccabile e punte sapientemente rivolte all'insù, questo taglio ha richiamato lo stile iconico delle dive del cinema del passato, evocando glamour e sofisticazione.

Questa scelta stilistica ha rafforzato l'immagine di eleganza e raffinatezza della cantante, rendendo la sua apparizione sulla Croisette molto apprezzata dagli osservatori di moda. La partecipazione di Elodie al Festival di Cannes si inserisce nel contesto di una manifestazione dove celebrità e addetti ai lavori animano l'evento anche attraverso i loro outfit, confermando il ruolo centrale del red carpet come vetrina internazionale di stile e tendenze.

La scelta di un abito omaggio a Kate Moss e la collaborazione con Prada evidenziano l'attenzione di Elodie per i dettagli. Queste scelte dimostrano la sua capacità di interpretare la moda in chiave personale, bilanciando un omaggio al passato e una visione innovativa della contemporaneità. Il suo look è divenuto simbolo di come la moda possa unire epoche, celebrando la bellezza senza tempo e l'evoluzione dello stile.