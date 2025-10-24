Un incidente stradale ha avuto luogo nella giornata del 24 ottobre lungo Viale De Filippis a Catanzaro, coinvolgendo due vetture e causando rallentamenti nel traffico in direzione del centro città. Lo scontro ha richiesto l'intervento immediato dei soccorsi, tra cui i Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area. Non sono ancora chiare le condizioni dei feriti, ma l’incidente ha avuto un impatto notevole sulla viabilità della zona.

Un altro incidente, nella stessa giornata, si è verificato a Cosenza in Piazza Loreto con due auto che si sono scontrate.

L’incidente su Viale De Filippis: i dettagli dell’incidente

L’incidente si è verificato nel tratto di Viale De Filippis in direzione centro città, in un'area caratterizzata da un traffico intenso: due vetture, per motivi ancora da accertare, sono entrate in collisione.

Sul posto sono giunti prontamente i Vigili del Fuoco, che si sono occupati della messa in sicurezza dei veicoli coinvolti, evitando ulteriori pericoli. I pompieri hanno inoltre gestito l’area per garantire che non si verificassero altre situazioni di rischio, mentre i sanitari del SUEM 118 hanno prestato le prime cure ai feriti.

Traffico in tilt e rallentamenti

L'incidente ha causato forti disagi alla circolazione su Viale De Filippis, con traffico congestionato e rallentamenti che si sono estesi per diversi chilometri.

La Polizia Locale è intervenuta per effettuare i rilievi e regolare la viabilità.

I dettagli precisi sulla causa dell’incidente non sono ancora disponibili, ma le prime ipotesi suggeriscono una possibile distrazione o una manovra errata. Le operazioni di soccorso e rimozione dei veicoli coinvolti sono proseguite con difficoltà, causando disagi per gli automobilisti in transito.

Incidente anche a Cosenza

Sempre in Calabria, nelle stesse ore, un incidente stradale si è verificato anche a Cosenza nei pressi di Piazza Loreto, dove due Fiat Panda sono rimaste coinvolte in un violento scontro. A causa dell’impatto, una delle vetture si è ribaltata, finendo su un fianco nel mezzo della carreggiata. L’incidente ha subito creato apprensione tra i passanti e i residenti della zona, particolarmente trafficata, interrompendo temporaneamente la circolazione e causando disagi.

Le cause precise dell’incidente non sono ancora state chiarite. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti prontamente i soccorsi sanitari, che hanno prestato le prime cure ai conducenti e ai passeggeri delle vetture coinvolte.