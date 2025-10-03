Un incidente stradale si è verificato nella mattinata di venerdì 3 ottobre lungo la Statale 18 a Vibo Valentia, nei pressi dello svincolo per Moderata Durant. Due auto, una Fiat e una Peugeot, si sono scontrate provocando forti rallentamenti al traffico. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 e la Polizia per i rilievi e per gestire la viabilità compromessa nell’ora di punta.

Sempre in Calabria, nelle ore precedenti, un pescatore ha perso la vita dopo che la sua imbarcazione è stata travolta da un’onda. Le indagini sono in corso per appurare la reale dinamica dei fatti.

Incidente stradale, intervento del 118

L’incidente stradale avvenuto nella mattinata a Vibo Valentia ha causato disagi importanti alla circolazione lungo la Statale 18, arteria centrale per la viabilità della zona. Lo scontro tra le due auto, avvenuto all’altezza di un incrocio noto per la sua pericolosità, ha reso necessario l’intervento dei sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure ai feriti. Non sono ancora note le condizioni delle persone coinvolte.

La Polizia, con due volanti, ha provveduto a delimitare l’area e avviare i rilievi per chiarire la dinamica. In quel tratto, inoltre, è in fase di costruzione una rotatoria, proprio per ridurre il rischio di incidenti ricorrenti.

Le dinamiche dell'incidente

Lo scontro tra i due veicoli è avvenuto all'ora di punta, provocando lunghe code e rallentamenti su entrambe le corsie della Statale 18. Numerosi automobilisti si sono ritrovati bloccati nel traffico, con ripercussioni che hanno interessato anche le strade limitrofe. La Statale è una delle vie più trafficate della provincia di Vibo Valentia e, proprio per questo, la pericolosità del tratto in questione è stata più volte segnalata da cittadini e istituzioni. L’intervento immediato delle forze dell’ordine ha evitato ulteriori rischi.

Nelle ore precedenti incidente mortale in mare a Reggio Calabria

Intanto, nella giornata di giovedì 2 ottobre a Reggio Calabria, in località Punta Pellaro, un pescatore di 77 anni, ha perso la vita in mare dopo che la sua barca è stata travolta da un’onda di grandi dimensioni.

Un uomo che si trovava sulla spiaggia ha tentato di soccorrerlo, ma senza successo.

Il corpo senza vita dell'anziano è stato recuperato dalla Capitaneria di porto. La Procura di Reggio Calabria ha aperto un fascicolo per chiarire le cause dell’accaduto.