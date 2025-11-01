Un grave incidente, nella serata del 31 ottobre, ha provocato forti disagi sulla A2 tra gli svincoli di Lamezia Terme e Falerna, al chilometro 311. Lo scontro, che ha coinvolto quattro autovetture, è avvenuto intorno alle 21:10 in direzione Nord. Le cause sono ancora in corso di accertamento, ma il bilancio iniziale parla di un solo ferito, soccorso e trasportato in ospedale. Nella mattinata del 1° novembre, un altro incidente è stato registrato a Vibo Valentia, dove un mezzo si è ribaltato sulla carreggiata.

Le dinamiche dell’incidente sull'A2

Secondo quanto riferito dai Vigili del Fuoco, nello scontro sono rimaste coinvolte una Skoda, una Fiat 500, una Mercedes e un’Audi.

Le operazioni di soccorso sono state immediate: una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Nicastro è intervenuta per mettere in sicurezza l’area e rimuovere i veicoli incidentati. Una persona è stata assistita dal personale del Suem 118 e successivamente trasferita all’ospedale di Lamezia Terme. Le sue condizioni, secondo quanto trapelato, non desterebbero particolare preoccupazione.

Traffico bloccato e disagi per gli automobilisti

A causa dell’incidente, la A2 è stata temporaneamente chiusa in direzione nord. Le operazioni di messa in sicurezza e i rilievi della Polizia Stradale hanno provocato circa sei chilometri di coda, costringendo i veicoli in transito a deviare su percorsi alternativi.

Diversi automobilisti hanno registrato ritardi significativi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, gli agenti della Polizia Stradale e il personale Anas, impegnati nelle operazioni di gestione del traffico e nel ripristino della viabilità. L’impatto ha determinato un forte rallentamento della circolazione.

Incidente stradale a Vibo Valentia

Una Lancia Ypsilon ha perso il controllo e si è ribaltata, terminando la corsa contro la barriera di protezione che separa il marciapiede dal terreno sottostante. Il veicolo, dopo il ribaltamento, ha urtato con forza le barriere, rischiando di precipitare da un’altezza di circa 4-5 metri. Nonostante la dinamica spettacolare e l’entità dell’impatto, gli occupanti del mezzo non avrebbero riportato ferite gravi.

A bordo si trovavano quattro persone, tutte soccorse e trasportate in ospedale: le loro condizioni non destano particolare preoccupazione, con lesioni considerate lievi. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell'incidente. Tra le ipotesi al vaglio, una possibile perdita di aderenza dovuta all’asfalto reso scivoloso dalle forti piogge che hanno interessato l’area nelle ultime ore.