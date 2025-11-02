Un incidente si è verificato nella notte tra il 1° e il 2 novembre nella frazione Acquanova, nel territorio comunale di Corigliano-Rossano (Cosenza). Una ragazza di 20 anni è rimasta ferita in seguito a un violento impatto che ha coinvolto la sua autovettura. Le sue condizioni, secondo quanto emerso, non sarebbero gravi.

Sempre in Calabria, un altro sinistro è stato registrato nella giornata del 2 novembre a Roccelletta di Borgia, dove un'auto e una moto sono rimaste coinvolte in un impatto che non ha causato feriti gravi.

La dinamica dell'incidente: auto fuori strada

Secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, la ventenne viaggiava da sola quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo della vettura. Il mezzo è sbandato ed è finito fuori strada dopo un salto di alcuni metri, impattando con forza al suolo. L’auto si è completamente accartocciata, intrappolando la giovane all’interno dell’abitacolo. L’entità dell’incidente ha reso necessario l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per estrarre la ragazza in sicurezza.

Intervento dei Vigili del Fuoco e delle forze dell’ordine

Immediatamente dopo il sinistro, i Vigili del Fuoco di Corigliano-Rossano sono intervenuti sul posto per prestare soccorso.

I pompieri hanno estratto la giovane dalle lamiere e l’hanno affidata al personale sanitario del 118, che l’ha trasportata in ospedale. La ragazza ha riportato ferite alle gambe ma è rimasta cosciente; secondo le prime informazioni, le sue condizioni non sarebbero gravi.

Contestualmente, le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente e chiarire le cause della perdita di controllo del veicolo.

Altro incidente a Roccelletta di Borgia

Sempre in Calabria, un secondo incidente si è verificato a Roccelletta di Borgia, in provincia di Catanzaro, coinvolgendo un'auto e una moto. Secondo le prime informazioni, si registrano alcuni feriti, anche se al momento non sono stati diffusi dettagli sulle loro condizioni.

Testimoni avrebbero segnalato l’arrivo tempestivo dei soccorsi e momenti di forte preoccupazione tra i presenti.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi di rito e per la messa in sicurezza dell’area. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e chiarire le circostanze dell’impatto.