Nel tardo pomeriggio del 20 novembre, un grave incidente stradale è avvenuto sulla Statale 106 "Jonica", nel comune di Calopezzati, in provincia di Cosenza. Un violento scontro frontale tra due Fiat Punto ha provocato il ferimento di due persone. Le vittime, subito soccorse dai sanitari del Suem 118, sono state trasportate d’urgenza all’ospedale Giannettasio di Rossano con politraumi.

Altri due incidenti stradali si sono verificati in Calabria nella stessa giornata.

Le dinamiche dell'incidente e l'intervento dei soccorsi

L'incidente di Calopezzati si è verificato lungo un rettilineo ad alta percorrenza.

Il violento impatto tra i due veicoli ha causato danni ingenti alle auto: i Vigili del Fuoco sono stati chiamati per mettere in sicurezza i mezzi e garantire l'incolumità dei soccorritori. L’intervento tempestivo dei sanitari ha permesso di stabilizzare i due feriti, che sono stati poi trasferiti in ospedale con ferite gravi ma comunque non letali.

La polizia stradale di Corigliano-Rossano è arrivata sul posto per i rilievi, cercando di ricostruire la dinamica del sinistro. Il tratto di Statale 106 interessato è stato chiuso al traffico, con deviazioni sulle vie ordinarie per consentire le operazioni di soccorso.

Un altro incidente a Sant’Angelo di Gerocarne

Nella stessa giornata si è verificato un altro sinistro stradale a Sant’Angelo di Gerocarne, nel vibonese.

Due auto si sono scontrate, ferendo i conducenti. Uno dei feriti è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale di Catanzaro, mentre l’altro è stato trasportato a Vibo Valentia con un’ambulanza.

Entrambi i conducenti sono rimasti coscienti e le loro ferite, pur visibili, non sono state considerate gravi. Anche in questo caso, oltre ai soccorsi, sono intervenuti i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine per garantire la sicurezza.

Incidente stradale anche nel reggino

Nella mattinata un incidente si era verificato lungo l'A2 Complanare Sud, nei pressi di Villa San Giovanni, in direzione degli imbarchi. Un autocarro, per ragioni ancora da chiarire, si è capovolto improvvisamente. Sul posto sono intervenuti prontamente gli agenti della Polizia Stradale di Reggio Calabria, i soccorritori del 118 e i Vigili del Fuoco di Reggio Calabria, che hanno messo in sicurezza l'area e prestato le prime cure.

Due persone sono rimaste ferite in modo lieve e sono state trasportate in ospedale per accertamenti. La viabilità ha subito rallentamenti a causa delle operazioni di rimozione del mezzo e della pulizia della carreggiata.