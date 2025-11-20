Un incidente stradale mortale è avvenuto nel tardo pomeriggio del 20 novembre sulla Strada Statale 106, nel territorio tra Botricello e Belcastro, in provincia di Catanzaro. Una donna di 66 anni, residente a Cutro, ha perso la vita in uno scontro frontale tra la sua auto, una Ford Ka, e un furgone Ford Transit. La donna è deceduta poco dopo essere stata trasportata in ospedale, nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori. Le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento. Un'altra persona, il conducente del furgone, è rimasta ferita in modo lieve.

L'incidente ha causato pesanti disagi al traffico locale.

La dinamica dell'incidente sulla Statale 106

L'incidente è avvenuto intorno alle ore 18 lungo la SS106, una delle arterie stradali più trafficate della Calabria. Secondo le prime ricostruzioni, la donna stava percorrendo la strada a bordo della sua Ford Ka quando, per cause ancora da chiarire, ha invaso la corsia opposta, scontrandosi frontalmente con un furgone Ford Transit.

Il conducente del furgone, un uomo di 45 anni, è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in ospedale con ferite non gravi. La donna, invece, è apparsa subito in condizioni critiche. Nonostante l'intervento immediato dei soccorritori, non c'è stato nulla da fare per salvarla.

Il decesso è stato dichiarato poco dopo l'arrivo in ospedale.

Intervento delle forze dell'ordine

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Sellia Marina, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto. I militari hanno sequestrato i veicoli coinvolti per effettuare i necessari rilievi e analizzare eventuali cause tecniche che potrebbero aver contribuito allo scontro. Inoltre, gli agenti hanno eseguito i test alcolemici e tossicologici sui due conducenti, sebbene al momento non sembrino esserci elementi che suggeriscano un caso di guida in stato di ebbrezza.

Le forze dell'ordine stanno indagando anche sulle condizioni meteo e sull'eventuale stato della strada, fattori che potrebbero aver influenzato l'incidente.

Un altro incidente anche nel vibonese

Nelle ore precedenti, sempre in Calabria, un altro incidente aveva visto protagoniste due persone, entrambe ferite nel vibonese. Due auto, una Fiat Fiorino e una Citroen C3, si sono scontrate con i rispettivi conducenti che sono rimasti feriti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Vibo Valentia che hanno provveduto alla messa in sicurezza delle vetture coinvolte.