Pam Hogg, celebre stilista scozzese nota in tutto il mondo per il suo stile punk-rock, è morta il 26 novembre 2025 a 66 anni. La notizia è stata riportata dall’agenzia ANSA, riprendendo fonti internazionali legate al settore della moda e confermando la scomparsa della designer. Hogg aveva imposto il suo stile originale sui palcoscenici di Londra sin dalla fine degli anni Ottanta, conquistando star del calibro di Lady Gaga e Kylie Minogue. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle cause della morte.

Un'icona del punk-rock in passerella

Pam Hogg si è sempre distinta per la sua forte identità estetica: abiti eccentrici, linee audaci e un uso rivoluzionario dei materiali sono stati i tratti distintivi della sua produzione. Nei decenni la stilista è diventata un punto di riferimento non solo tra i giovani creativi, ma anche tra molte celebrità internazionali, dal mondo della musica a quello del cinema. Numerose star hanno indossato i suoi capi durante red carpet e concerti, rendendola famosa per uno stile trasgressivo e innovativo.

La carriera di Pam Hogg e il segno lasciato nella moda

Nata in Scozia, Pam Hogg ha sviluppato la sua formazione a Glasgow e poi a Londra, dove ha frequentato il Royal College of Art.

Qui, nei primi anni Ottanta, ha avviato il suo brand indipendente, diventando una delle voci più rappresentative della moda britannica indipendente. Il suo stile è stato spesso associato alla sottocultura punk, ma ha saputo contaminare anche il ready-to-wear con creazioni indimenticabili. La sua presenza alle Fashion Week di Londra è sempre stata molto attesa, con sfilate che spesso lasciavano il segno per originalità e teatralità.

Chi era Pam Hogg

Oltre ad essere una stilista, Pam Hogg è stata anche musicista, artista e regista. Nata a Glasgow nel 1959, ha esordito negli anni Ottanta come designer, lasciando subito il segno grazie a creazioni vicine all’estetica punk. Dopo aver frequentato il Royal College of Art di Londra, ha lavorato nel giro dei club londinesi, prima di imporsi sulle scene internazionali.

Le sue collezioni, spesso provocatorie, sono state esposte anche in musei e gallerie d’arte. Oltre alla moda, Hogg si è distinta come promotrice di stili fuori dagli schemi, diventando una figura di culto del fashion mondiale.

Secondo quanto riportato da fonti come BBC News, la comunità della moda britannica ha espresso profondo cordoglio tramite messaggi social, dove molti ricordano la sua creatività e il suo spirito libero.