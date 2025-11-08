Il mondo della musica italiana è in lutto per la scomparsa del maestro Peppe Vessicchio, venuto a mancare a Roma all’età di 69 anni. Figura storica del Festival di Sanremo e volto amatissimo dal pubblico televisivo, in particolare per la sua lunga partecipazione al talent Amici di Maria De Filippi, Vessicchio è deceduto l’8 novembre 2025 presso l’ospedale San Camillo, a seguito di una complicazione improvvisa.

Peppe Vessicchio deceduto improvvisamente a Roma

Il decesso del maestro Peppe Vessicchio è avvenuto nel pomeriggio dell’8 novembre presso l’ospedale San Camillo di Roma, dove Vessicchio era stato ricoverato per una polmonite interstiziale rapidamente degenerata.

La notizia ha scosso il mondo dello spettacolo e della televisione, dove il maestro era noto anche per il suo ruolo di insegnante nel talent show Amici. I funerali si svolgeranno in forma privata, come richiesto dalla famiglia. Numerosi i messaggi di cordoglio da parte di colleghi, artisti e fan, che ricordano in lui non solo il musicista di talento, ma anche l’uomo gentile e appassionato che ha saputo unire generazioni diverse attraverso la musica.

Addio al direttore d’orchestra più amato d’Italia

Giuseppe Vessicchio, nato a Napoli il 17 marzo 1956, è stato uno dei direttori d’orchestra più riconoscibili e apprezzati della scena musicale italiana. La sua carriera, iniziata negli anni Settanta accanto ad artisti come Edoardo Bennato, Peppino di Capri e Gino Paoli, lo ha portato a firmare arrangiamenti e composizioni che hanno segnato la storia della canzone italiana.

Il grande pubblico lo ha conosciuto e amato soprattutto grazie alla sua presenza costante al Festival di Sanremo, dove ha diretto per decenni le esibizioni dei più grandi interpreti della musica leggera. La sua figura, rassicurante e competente, è diventata un simbolo di eleganza musicale e rigore artistico.

Peppe Vessicchio è stato professore di musica e giudice ad Amici

Peppe Vessicchio ha partecipato per diverse edizioni al talent show Amici di Maria De Filippi, ricoprendo il ruolo di professore di musica. La sua presenza nel programma ha rappresentato un punto di riferimento per gli allievi della scuola, grazie alla sua competenza, al rigore professionale e alla capacità di valorizzare il talento dei giovani cantanti.

Ha seguito da vicino le esibizioni di artisti emergenti, collaborando spesso con altri professori storici del programma come Grazia Di Michele e Rudy Zerbi, contribuendo alla formazione musicale dei protagonisti del talent show di Canale 5. Vessicchio ha offerto anche recentemente il suo parere tecnico sugli allievi, giudicando le esibizioni dei ragazzi durante le gare che si sono svolte nell'edizione pomeridiana.