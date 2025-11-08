La musica piange la morte di Peppe Vessicchio. Lo storico direttore di orchestra è deceduto questo sabato 8 novembre all'età di 69 anni all'ospedale San Camillo di Roma in seguito a un'improvvisa complicazione delle sue condizioni di salute.

Fra i personaggi che lo hanno voluto ricordare sui social in queste ore c'è anche Luca Jurman, che ha scritto: 'Ciao amico mio'.

Peppe Vessicchio, scompare un volto influente della musica: l'addio di Jurman

Peppe Vessicchio lascia un grande vuoto nel mondo della musica, sulla scia di una lunga carriera artistica costellata di traguardi, ruoli di spicco e successi, fra cui la direzione d'orchestra al Festival di Sanremo e la partecipazione nel cast del talent show di Amici di Maria De Filippi dove in passato è stato giudice di canto.

"Noo Beppe... non è possibile ...amico mio ...cavolo ora é meglio chiuderci qui in un silenzioso doveroso ...mi sento a pezzi", è il messaggio che ha scritto in suo ricordo, Luca Jurman. Quest'ultimo, visibilmente commosso, ha anche condiviso un video, invitando tutti al rispetto della memoria dell'amico: 'Sapeva livellare anche gli stati d'animo. Ora bisogna rispettare il ricordo di Peppe Vessicchio'.

Vessicchio condivise con Luca Jurman la partecipazione ad Amici, nei rispettivi ruoli di direttore di orchestra e maestro di canto.

Il messaggio di Carlo Conti e di Amadeus

Anche Carlo Conti, conduttore del prossimo Festival di Sanremo 2026, ha voluto ricordare Vessicchio con un commosso messaggio in suo onore: "Con lui se ne va un altro grande protagonista del Festival di Sanremo e della musica italiana.

Dobbiamo essere grati per il suo importante contributo alla musica italiana e al successo di tanti artisti”.

Pure il precedente conduttore del Festival di Sanremo Amadeus è intervenuto con un ricordo: "La scomparsa del maestro Vessicchio è per me un dolore forte e improvviso. Ci conoscevamo da 30 anni e fino a pochi giorni fa abbiamo riso e scherzato, in onda e dietro le quinte. Mancherai tanto a tutti. Ciao Peppe"

Le condoglianze di De Laurentiis e del Napoli

Classe 1956, Vessicchio era nato a Napoli. E proprio dalla società calcistica del capoluogo partenopeo arriva un messaggio di cordoglio in sua memoria, diffuso sul profilo ufficiale X: "Il presidente Aurelio De Laurentiis e la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio per la scomparsa del maestro Giuseppe Vessicchio, grande tifoso azzurro e direttore d'orchestra".

I funerali del direttore d'orchestra Vessicchio, scomparso si terranno lunedì 10 novembre alle 15 a Roma presso la chiesa di Piazza Sempione, in forma privata.