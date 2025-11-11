Alessia Vessicchio ha parlato per la prima volta dopo la morte del padre adottivo, Peppe Vessicchio. Intervistata a La volta Buona, la figlia dell'artista scomparso per una polmonite interstiziale si è detta devastata per la perdita, insieme alla famiglia non si aspettavano questo epilogo.

Alessia Vessicchio sulla morte del padre adottivo Peppe Vessicchio

Alessia Vessicchio aveva 7 anni quando Peppe Vessicchio la adottò perché nata da una precedente relazione della moglie. "Oggi sono molto provata però ho accettato di dire due parole perché credo che sia giusto ringraziare", ha esordito nell'intervista a La volta buona, incalzata sulla morte del musicista.

La figlia del maestro si è detta grata per essere stata cresciuta da Vessicchio, che le ha insegnato il valore della gentilezza e il garbo. Parlando della morte del padre adottivo non ha nascosto che l'intera famiglia sia sconvolta per la perdita improvvisa: "Non si muore a 69 anni. La sera prima mi aveva detto: 'stai serena perché torno a casa'".

L'ultimo saluto all'artista icona del Festival della Canzone di Sanremo

L'artista è venuto a mancare lo scorso sabato 8 novembre 2025, a causa di una complicazione della sua salute. Era affetto da una polmonite interstiziale che si è rivelata fatale ed è deceduto all'ospedale San Camillo di Roma, dov'era ricoverato.

Il Maestro Vessicchio per decenni è stato uno dei volti più amati della musica italiana e del Festival di Sanremo dove ha ricoperto il ruolo di direttore d'orchestra.

All'ultimo saluto all'artista si sono presentati amici e numerosi protagonisti del mondo della musica e della TV.

In suo ricordo hanno presenziato alle esequie artisti popolari della musica italiana e non solo. Tra gli altri Valerio Scanu, Fiorella Mannoia, Lorella Cuccarini insieme al marito Silvio Testi, Rudy Zerbi, Gianni Mazza, Pinuccio Pierazzoli, Rossella Brescia, Enrico Melozzi, e i coreografi ed ex volti di Amici di Maria De Filippi Veronica e Giuliano Peparini. All'esterno della chiesa dove si è tenuta la cerimonia funebre di Peppe Vessicchio sulla facciata del Municipio Roma III è stato esposto lo striscione con una visibile dedica "Ciao Maestro". All'ingresso, sono state allestite le due grandi corone di fiori di "Maria De Filippi" e "Amici", il talent show dove il maestro di musica e polistrumentista aveva coperto i ruoli di giudice e direttore d'orchestra.