Pedalare prima di guidare. È questo, in sintesi, il senso della proposta avanzata dal collettivo Bel Parcheggio, che ha lanciato una petizione per rendere obbligatorie otto ore di guida in bicicletta nei percorsi formativi delle autoscuole italiane. L’obiettivo? Rendere più consapevoli i futuri automobilisti dei rischi e delle dinamiche che coinvolgono gli utenti più vulnerabili della strada.

L’idea ha suscitato subito un acceso dibattito, tra sostenitori convinti e scettici preoccupati. Secondo i promotori, «chi sale su una bici, anche solo per qualche ora, impara cosa significa sentirsi esposto al traffico.

E questo può migliorare radicalmente il comportamento al volante».

Un’iniziativa simbolica o una rivoluzione possibile?

La proposta non è ancora al vaglio del legislatore, ma punta a sensibilizzare l’opinione pubblica e a influenzare il dibattito politico in materia di sicurezza stradale e formazione alla guida. La petizione, pubblicata su Change.org, è accompagnata da una campagna di comunicazione che sottolinea l’importanza di “cambiare prospettiva”, mettendosi per un momento nei panni di chi ogni giorno pedala accanto a mezzi pesanti, automobilisti distratti e infrastrutture poco sicure.

L’iniziativa arriva in un contesto in cui il tema della sicurezza stradale torna ciclicamente al centro delle cronache, complici anche i numerosi incidenti che coinvolgono ciclisti e pedoni.

E se da un lato il nuovo Codice della Strada prevede un rafforzamento dell’educazione civica alla guida, con l’aumento da sei a otto ore di pratica automobilistica per ottenere la patente B, l’introduzione della bici come mezzo obbligatorio in fase formativa resta per ora una proposta dal basso.

Le reazioni: tra plauso e perplessità

Le reazioni non si sono fatte attendere. Tra gli operatori delle autoscuole si registrano pareri contrastanti. Alcuni vedono nella proposta «una forzatura poco applicabile, specie nelle aree meno urbanizzate o sprovviste di infrastrutture ciclabili». Altri la considerano «un segnale positivo per una formazione alla guida più moderna e inclusiva».

Non mancano i dubbi anche da parte dei futuri candidati alla patente, preoccupati per un possibile aumento dei costi o per l’allungamento dei tempi per ottenere il documento.

Tuttavia, per i promotori l’idea non è tanto introdurre un ostacolo in più, quanto un’occasione educativa, per formare guidatori più attenti e rispettosi.

Prospettive e limiti

A oggi, nessun atto parlamentare o proposta ufficiale ha recepito l’iniziativa del collettivo. Ma il suo successo mediatico potrebbe spingere il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ad aprire una riflessione sul tema, magari in chiave sperimentale.

Del resto, l’Italia non è nuova a progetti pilota nel campo della mobilità sostenibile, e già in passato alcune regioni hanno inserito la bicicletta nei percorsi educativi scolastici. Integrare questo tipo di formazione anche nelle autoscuole potrebbe essere, secondo alcuni esperti, un passo logico verso una mobilità più equilibrata.

Nel frattempo, la campagna di Bel Parcheggio continua a raccogliere adesioni online, alimentando un dibattito che, al di là della sua realizzabilità immediata, pone una questione fondamentale: che tipo di automobilisti vogliamo formare in futuro?