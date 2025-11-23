Un grave incidente stradale è avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica 23 novembre 2025 lungo la Strada Statale 107 Silana Crotonese, nel territorio di Rovito, in provincia di Cosenza. Due automobili si sono scontrate frontalmente al km 40,500, provocando sei feriti che sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale Annunziata di Cosenza. Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco, Polizia Stradale, personale sanitario del Suem 118 e tecnici dell’Anas.

Incidente stradale nel territorio di Rovito

L’impatto si è verificato intorno alle ore 18 e ha richiesto un immediato intervento dei soccorsi.

Le cause dello scontro sono ancora in corso di accertamento, ma la dinamica lascia intendere un urto particolarmente violento. Le squadre dei Vigili del Fuoco di Cosenza hanno lavorato per mettere in sicurezza i veicoli coinvolti e liberare la carreggiata, mentre gli operatori del 118 hanno prestato le prime cure ai feriti direttamente sul luogo dell’incidente.

Diverse ambulanze hanno poi provveduto al trasferimento dei sei passeggeri all’ospedale Annunziata di Cosenza, dove sono stati sottoposti a ulteriori accertamenti. La Polizia Stradale intanto ha avviato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica e stabilire eventuali responsabilità.

Incidente nelle ore precedenti sempre sulla Statale 107

Sabato 22 novembre un altro grave incidente si era verificato lungo la stessa strada, la Statale 107 Silana Crotonese, nel territorio comunale di Spezzano Sila. In quell’occasione quattro automobili erano rimaste coinvolte in un maxi tamponamento che aveva provocato sei feriti, tra cui una donna ,considerata in condizioni serie e ricoverata per accertamenti.

Anche in quel caso i soccorsi sono stati tempestivi: tre ambulanze del Suem 118, Vigili del Fuoco, personale Anas e pattuglie della Polizia Stradale avevano raggiunto rapidamente la zona. Successivamente erano intervenuti anche i Carabinieri per garantire la sicurezza e gestire la viabilità.

Una strada sulla quale gli incidenti sono all'ordine del giorno

La Statale 107, che collega Cosenza con la Sila e la costa ionica crotonese, si conferma una delle strade più critiche per la viabilità calabrese. La frequenza degli incidenti che vi accadono evidenzia la necessità di interventi strutturali e di una maggiore attenzione alla sicurezza. Gli episodi accaduti nel weekend a Rovito e a Spezzano Sila riportano al centro del dibattito la fragilità della rete stradale regionale e l’urgenza di investimenti per ridurre i rischi.