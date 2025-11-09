Due episodi di violenza armata hanno scosso la Calabria nella serata dell'8 novembre. A Cosenza, in pieno centro, due uomini a bordo di uno scooter hanno sparato contro una Lancia Ypsilon nei pressi dell’autostazione. Poco dopo, ad Amantea, colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi in via Dogane, colpendo un’auto parcheggiata. In entrambi i casi, fortunatamente, non si registrano feriti.

Spari nel centro di Cosenza: colpi d'arma da fuoco contro un veicolo

Il primo episodio è avvenuto intorno alle 20 a Cosenza, in piazza delle Provincie. Secondo le testimonianze raccolte dai carabinieri, il passeggero di uno scooter avrebbe sparato due colpi ad altezza d’uomo contro una Lancia Ypsilon, per poi fuggire con il complice percorrendo le stradine circostanti.

I proiettili hanno colpito la fiancata dell’auto. Sul posto sono intervenuti i militari per i rilievi e l’area è stata transennata. Le immagini delle telecamere di sorveglianza saranno fondamentali per identificare gli autori del gesto. La sparatoria ha generato notevole panico tra i presenti: si tratta, per altro, di una zona solitamente molto frequentata.

Altra sparatoria nel Comune di Amantea

Poco dopo, si è verificato un altro fatto grave ad Amantea. In via Dogane, arteria centrale del comune tirrenico, sono stati esplosi alcuni colpi di pistola. Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, il fatto potrebbe essere legato a tensioni tra gruppi rivali. I proiettili hanno colpito un’auto parcheggiata, ma non si segnalano feriti.

I carabinieri della Compagnia di Paola sono intervenuti immediatamente, avviando i rilievi balistici e acquisendo le immagini delle telecamere. Le indagini sono in corso per chiarire i motivi di quanto accaduto.

Sparatoria anche a Crotone: ferito un ragazzo

Paura anche a Crotone nella serata dell'8 novembre, dove in via Inghilterra, nel quartiere Farina, si è verificata una sparatoria. Un uomo di 34 anni è stato colpito alla gamba da un proiettile. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e diverse pattuglie della Polizia di Stato, tra cui Squadra Mobile, Scientifica e volanti. L’uomo è stato soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale San Giovanni di Dio. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Le cause dell’agguato restano ancora da chiarire. Gli investigatori stanno raccogliendo elementi per ricostruire la dinamica e individuare i responsabili.

Questi episodi di violenza armata che hanno scosso la Calabria nella serata dell’8 novembre destano profonda preoccupazione. Tre sparatorie in poche ore, a Cosenza, Amantea e Crotone, che delineano un quadro allarmante di tensione e insicurezza diffusa, episodi che devono far riflettere in merito alla sicurezza dei cittadini.