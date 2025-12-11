C’è cordoglio a Cuneo per la scomparsa di Carla Dalla Valle, storica maestra delle scuole elementari, molto conosciuta e stimata anche per il suo impegno nel volontariato presso la parrocchia del Cuore Immacolato.

La donna è morta all’età di 85 anni nella giornata di ieri, mercoledì 10 dicembre 2025, mentre era ricoverata all’ospedale Santa Croce.

Addio a Carla Dalla Valle: chi era la storica maestra delle scuole di montagna e di Cuneo

Carla Dalla Valle era originaria di Cuneo e fin da giovanissima aveva mostrato una forte predisposizione allo studio.

Dopo il diploma alle magistrali della città, entrò nel mondo della scuola a soli 17 anni. Il suo primo incarico fu nella borgata di Palanfrè, sopra Vernante, in valle Vermenagna: un’esperienza che la segnò profondamente e alla quale rimase sempre molto legata, ricordandola spesso come una tappa decisiva della sua formazione umana e professionale.

Successivamente insegnò in diversi comuni del territorio, tra cui il vallone di Gilba, in valle Varaita, e Sant’Anna di Valdieri. Dopo queste esperienze approdò alla scuola Luigi Einaudi, dove rimase per quindici anni e concluse la sua lunga carriera nell’insegnamento prima del pensionamento, mantenendo comunque un forte legame con colleghi e famiglie del quartiere.

Dalla Valle era inoltre una donna molto religiosa, impegnata nel volontariato con la San Vincenzo e attiva come catechista alla parrocchia del Cuore Immacolato di Maria. Il suo impegno nella comunità e la lunga attività scolastica l’avevano resa una figura conosciuta e stimata in città. Anche per questo la notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio a Cuneo, dove in tanti ne ricordano la gentilezza, la disponibilità e l’attenzione verso i più fragili.

I funerali e il cordoglio della comunità

Carla Dalla Valle lascia il marito Elio Ferro e i figli Lidia, Luigi e Luca. Poche ore dopo la scomparsa, la famiglia ha diffuso un messaggio pubblico per ringraziare la madre per la forza, l’amore e la dedizione dimostrati nel corso della sua vita, sia verso i propri cari sia verso le persone più bisognose.

Parole confermate anche dai numerosi amici e conoscenti che in queste ore le hanno rivolto un ultimo saluto sui social, ricordandone la gentilezza e la disponibilità.

Presso la parrocchia del Cuore Immacolato si terranno i funerali, celebrati venerdì 12 dicembre alle ore 14:30.