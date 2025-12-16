La finale del Grande Fratello del 18 dicembre si aprirà con un verdetto importante: uno tra Omer e Jonas andrà avanti nella gara, l'altro verrà eliminato. I risultati provvisori dei sondaggi su questo televoto parlano di un testa a testa serrato tra i due concorrenti: su Grande Fratello ForumFree è in leggero vantaggio Omer con il 51,40% delle preferenze, su Reality House Jonas è primo con il 51%.

Testa a testa serrato tra gli ultimi uomini del cast

La puntata del Grande Fratello del 15 dicembre si è conclusa con l'apertura di un televoto importante: all'inizio della finale di giovedì, uno tra Jonas e Omer verrà eliminato.

Alle ore 13:40 di oggi, martedì 16 dicembre, i risultati dei sondaggi online su questa nomination sono quasi in perfetto equilibrio.

Degli 819 fan che hanno partecipato alla votazione su Grande Fratello ForumFree, il 51,40% si è schierato dalla parte di Omer: di conseguenza, Jonas è leggermente indietro con il 48,60%.

Nel sondaggio di Reality House sul primo televoto della finale dell'edizione 2025 del GF, invece, in testa c'è Jonas con il 52% (147 voti dei 285 totali); Omer, invece, è secondo con il 48% (138 preferenze).

Come si può notare da questi primi risultati, che potrebbero cambiare più volte fino alla prossima puntata, c'è quasi una parità tra chi vorrebbe mandare avanti Omer e chi preferirebbe vedere sul podio Jonas.

Le preferenze dei fan del Grande Fratello sui social

Al termine della puntata del Grande Fratello del 15 dicembre, Simona Ventura ha chiesto ai cinque finalisti di scegliere un piramidale a testa: Jonas ha trovato quello con la base dorata, per questo è andato al televoto e ha potuto scegliere contro chi sfidarsi.

"Io voterò Jonas, merita di più la vittoria", "Salviamo Omer, ha dimostrato di essere una persona di valori mandando Anita sul podio", "Voto Omer perché lo trovo più sincero", "Questa votazione è assurda", "Jonas è stato coraggioso scegliendo Omer, voterò lui", "Il vincitore si sa già, o Jonas o Anita", si legge su X sul televoto che porterà all'eliminazione di uno tra Omer e Jonas.

Anita superfinalista del GF 2025

Sempre nel corso della diretta di lunedì 15 dicembre, i concorrenti hanno scoperto che uno di loro avrebbe potuto conquistare un vantaggio per la finale.

Anita ha ricevuto due voti dai compagni (da Jonas e Omer) e per questa è stata eletta superfinalista dell'edizione 2025 del Grande Fratello.

Sul web, però, c'è chi ha protestato perché Anita si classificherà almeno terza solo grazie al supporto degli altri inquilini: nel meccanismo che ha portato Anita sul podio, infatti, non è stato incluso il pubblico e quindi i fan non hanno potuto dire la loro attraverso un televoto flash.