Raul Dumitras è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip. Parlando con Ibiza Altea, Renato Biancardi e Adriana Volpe che hanno varcato la porta rossa insieme a lui, il 25enne si i è ritrovato a raccontare della precedente esperienza televisiva nel reality Temptation Island che ha affrontato in coppia con la sua ex Martina De Ioannon: "Io ero tanto innamorato".

Che cos'ha detto Raul su Martina

Per la prima nella storia del reality show, c'è stato un Open House: ovvero 4 concorrenti hanno varcato la porta rossa prima dell'ingresso degli altri inquilini.

Poche ore dopo essere entrato nella casa più spiata d'Italia, Raul si è ritrovato a parlare della sua precedente esperienza televisiva in coppia con Martina De Ioannon e ha detto: "Ero entrato con la mia ex, le cose non andarono benissimo io ero tanto innamorato". A tal proposito il 25enne romano ha infatti ammesso che a differenza della precedente esperienza, vorrebbe vivere il GFVip con maggiore tranquillità in modo da farsi conoscere al meglio dai telespettatori.

Il precedente

Raul e Martina hanno partecipato alla precedente edizione di Temptation Island ed era stata lei a scrivere alla redazione, a causa dell'eccessiva gelosia del fidanzato.

All'interno del villaggio delle ragazze, però, Martina iniziò a flirtare con uno dei tentatori al punto da far ingelosire Raul.

Quest'ultimo decise di richiedere un falò di confronto anticipato e al momento della decisione finale la coppia decise di lasciare il programma separatamente.

Oggi Martina è felicemente fidanzata con Gianmarco Steri: la ragazza ha avuto la possibilità di diventare tronista a U&D e dopo essere uscita con Ciro Solimeno, ha deciso di chiudere la relazione per frequentare il corteggiatore inizialmente rifiutato.

La reazione di alcuni utenti del web

Le affermazioni di Raul Dumitras sulla ex Martina non sono affatto passate inosservate agli utenti del web.

Uno spettatore che ha seguito il percorso della coppia nel docu reality ha affermato: "Trovo ipocrita il suo discorso. Lei aveva scritto al programma a causa dell'eccessiva gelosia di lui, altroché tanto innamorato".

Un altro utente ha invece ironizzato: "Niente, Raul è entrato al GFVip per farci capire quanti fossi ha scansato con l'addio a Martina". Un ulteriore utente invece ha criticato il 25enne: "Trovo che Raul sia molto antipatico". Un altro utente ha affermato: "Secondo me Martina farà di tutto per andare a fare un confronto con l'ex Raul". "Raul è già stato chiamato in confessionale, sicuro si farà squalificare prima della fine del reality", ha invece ironizzato uno spettatore.