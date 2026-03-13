Da sabato 14 a venerdì 20 marzo su Rete 4 alle ore 19:20 vanno in onda i nuovi episodi de La Promessa. Stando a quanto si apprende dai nuovi spoiler, le indagini avviate da Curro, Angela e Lope su Basilio arrivano ad un punto di svolta: il sicario che è stato ingaggiato ha infatti il compito di uccidere propri Curro. Nel frattempo, al palazzo Catalina e Adriano sono riusciti a coronare il loro sogno d'amore.

La Promessa: anticipazioni nuovi episodi

Le anticipazioni de La Promessa, vedono Curro, Angela e Lope indagare sull'identità di Basilio: il sicario è stato ingaggiato per uccidere Curro.

Inoltre le indagini hanno portato i tre a scoprire che Basilio non è altro che un mercenario. Per quanto riguarda il mandante risulta essere ignoto, poiché la chiamata è arrivata dalla gioielleria Llop ma lo stalliere non ha saputo dare altre informazioni.

Intanto Adriano e Catalina si sono sposati e festeggiano al palazzo dove sono presenti pochissimi invitati: Simona non riesce a perdonare suo figlio Toño, nonostante la mediazione di Candela. Alla tenuta l'atmosfera di festa si incupisce ancora di più quando arriva il duca Lisandro di Carvajal e Cifuentes ed inizia ad inveire contro Martina. I presenti appaiono piuttosto spiazzati, poiché Lisandro è uno dei fedelissimi di Alfonso XIII e quindi potrebbe riferire al re che la famiglia del marchese di Lujan non ha seguito gli ordini.

Eugenia invece confida a Martina che vorrebbe rivedere Cruz, ma lo zio non è d'accordo. Toño sparisce di nuovo con i soldi, dunque Petra si mostra solidale con Simona per le malefatte del figlio. Mentre al palazzo proseguono i festeggiamenti, Curro e Lope escogitano un piano per andare alla gioielleria Llop e proseguire le ricerche su chi sia il vero mandante di Basilio e sulla motivazione; Angela rimane alla tenuta per non destare sospetti sull'assenza dei suoi colleghi.

Dove e quando seguire La Promessa

La tv soap targata Mediaset è possibile seguirla dal lunedì alla domenica su Rete 4 alle ore 19:40.

Chi invece è intenzionato a seguire La Promessa in streaming e on demand può farlo sul sito Mediaset Infinity in modo gratuito nella sezione dedicata alla soap iberica.